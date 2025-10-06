Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos
Prop d'un centenar d'aus han aclaparat totes les mirades dels qui esperaven agafar un tren o un bus aquest dilluns al matí
Redacció
Les cigonyes han signat una nova aparició estel·lar aquest dilluns al matí a Manresa. Un estol amb prop d'un centenar d'exemplars han sobrevolat durant una estona l'entorn de l'estació d'autobusos, convertint-se en un entreteniment per als qui esperaven un bus, el tren, o, simplement, hi passaven.
Durant el seu vol per Manresa, les cigonyes també han fet una petita aturada per reposar. Per a sorpresa dels veïns, aquestes aus han triat les torres de la Font dels Capellans com a punt per recarregar piles abans de continuar. Veure les cigonyes pel centre de la ciutat no és gaire habitual. De fet, les darreres vegades que s'han pogut albirar a la zona, volaven per punts més tranquils com l'entorn de la C-16 a Sant Fruitós o camps agrícoles de Navàs i Balsareny.
