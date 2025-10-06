Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Prop d'un centenar d'aus han aclaparat totes les mirades dels qui esperaven agafar un tren o un bus aquest dilluns al matí

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Carles Blaya

Redacció

Manresa

Les cigonyes han signat una nova aparició estel·lar aquest dilluns al matí a Manresa. Un estol amb prop d'un centenar d'exemplars han sobrevolat durant una estona l'entorn de l'estació d'autobusos, convertint-se en un entreteniment per als qui esperaven un bus, el tren, o, simplement, hi passaven.

Durant el seu vol per Manresa, les cigonyes també han fet una petita aturada per reposar. Per a sorpresa dels veïns, aquestes aus han triat les torres de la Font dels Capellans com a punt per recarregar piles abans de continuar. Veure les cigonyes pel centre de la ciutat no és gaire habitual. De fet, les darreres vegades que s'han pogut albirar a la zona, volaven per punts més tranquils com l'entorn de la C-16 a Sant Fruitós o camps agrícoles de Navàs i Balsareny.

Cigonyes reposant aquest dilluns al matí sobre una de les torres de la Font dels Capellans

Cigonyes reposant aquest dilluns al matí sobre una de les torres de la Font dels Capellans / Jose Martinez

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
  2. El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
  3. El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
  4. Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
  5. Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
  6. Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
  7. Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
  8. Les millors tapes amb bolets competeixen a Berga i aquestes han estat les guanyadores

El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya policial per reduir les distraccions durant la conducció

El Servei Català de Trànsit impulsa una campanya policial per reduir les distraccions durant la conducció

La Seu manté la categoria a la lliga de viles florides

La Seu manté la categoria a la lliga de viles florides

Àrees Emergents: la solució de la Cerdanya per la brossa dels segons residents

Àrees Emergents: la solució de la Cerdanya per la brossa dels segons residents

Junts exigeix al Govern que «garanteixi» l’atenció total pediàtrica al Moianès

Junts exigeix al Govern que «garanteixi» l’atenció total pediàtrica al Moianès

Manresa se suma, un any més, a la commemoració del Dia de la Salut Mental

Manresa se suma, un any més, a la commemoració del Dia de la Salut Mental

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Espectacle natural a Manresa: un estol de cigonyes sobrevola l'estació d'autobusos

Paquita Lledó Torregrosa rep un homenatge de l'Ajuntament el dia del seu centenari

Paquita Lledó Torregrosa rep un homenatge de l'Ajuntament el dia del seu centenari
Tracking Pixel Contents