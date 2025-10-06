Junts demana al govern de Manresa que s'expliqui per una acusació d'irregularitats a la DGAIA
La formació, a l'oposició, vol saber la relació de Jasone Latorre, que havia estat a la llista d'ERC el 2023, amb els fets denunciats
REGIÓ7
Junts per Manresa ha demanat explicacions a l’alcalde de Manresa, Marc Aloy en relació a l’activitat que ha dut a terme qui va ser membre de la seva candidatura a les últimes municipals, Jasone Latorre, a la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència, la DGAIA. Latorre és cap del Servei de Valoració de la Prestació per a Joves Extutelats (SEVAP) i, segons el canal Octuvre, hauria ocultat irregularitats en la prestació d’ajuts. Latorre anava al número 10 de la llista d’Esquerra a les municipals del 2023, i no va sortir escollida.
En relació a aquest cas, el president del grup municipal, Ramon Bacardit, i la portaveu, Mònica de Llorens, han sol·licitat una reunió urgent amb l’alcalde perquè doni explicacions en privat i en públic i clarifiqui la relació de l’Ajuntament amb l’empresa que presta el servei del SEVAP, així com el paper de Latorre i també d’ERC de Manresa. El servei del SEVAP és ofert per una UTE d’empreses una de les quals és la Fundació Resilis, entitat investigada per un presumpte desviament de fons públics.
Reclama transparència
Junts considera que "és imprescindible que l’alcalde Aloy sigui transparent i doni explicacions a la ciutadania. Estem parlant d’un afer que afecta directament la gestió de serveis socials, els menors no tutelats, i d’habitatge de l’Ajuntament de Manresa, àrees especialment sensibles i on cal la màxima honestedat i rigor”, ha declarat. També demana una auditoria, una revisió profunda de tot el que envolta la gestió dels ajuts socials.
El grup municipal afirma, finalment, que l’Ajuntament ha de garantir una gestió exemplar dels recursos públics, especialment en àmbits tan sensibles com l’atenció social i l’habitatge públic.
