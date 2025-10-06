L'alcalde de Manresa diu que les vinculacions amb l'escàndol de la DGAIA "són falses i poden constituir un delicte d’injúries i calúmnies"
Aloy afirma que les acusacions difoses a través d’un vídeo per la plataforma Octuvre són infundades i gratuïtes
REGIO7
L'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha respost la publicació d'un vídeo del mitjà de comunicació independent i d'investigació Octuvre que l'involucra a ell i a l'Ajuntament en la trama d'actuacions irregulars de la DGAIA, mitjançant un àudio enregistrat pel testimoni protegit que va destapar el cas, assegurant que les acusacions "són falses i molt greus, i poden constituir un delicte d’injúries i calúmnies".
Aloy afirma que les acusacions difoses són "infundades i gratuïtes" i fa un seguit d'aclariments. Assegura que "és fals que Jasone Latorre sigui membre de l’equip de l’alcalde de Manresa. També és fals que sigui militant d’ERC i no és ni ha estat mai treballadora de l’Ajuntament de Manresa".
Remarca que Latorre va anar de número 10, com a independent, a la llista d’ERC Manresa en les eleccions municipals del 2023, que el partit republicà va guanyar amb 7 regidors. "Per tant, Latorre va quedar fora del consistori. A més, la conversa que reprodueix Octuvre és de l’abril de 2024, gairebé un any després de les eleccions municipals".
Assegura que el servei del qual parla el vídeo d’Octuvre (SEVAP) és de la Generalitat de Catalunya, i, per tant, "és fals que tingui cap relació amb l’Ajuntament de Manresa".
També assegura que és mentida que "l’Ajuntament de Manresa tingui cap relació ni cap vincle contractual amb la Fundació Resilis ni amb la Fundació Mercè Fontanilles, responsables de la gestió del SEVAP. Aquestes dues fundacions no gestionen cap borsa d’habitatge municipal ni cap altre servei de l’Ajuntament a la ciutat".
"Un relat fals"
Lamenta que Octuvre no s’hagi adreçat ni a l’Ajuntament ni a ERC Manresa ni a l’alcalde per contrastar cap de les informacions difoses i, donat que les acusacions que aquest mitjà fa a l’alcalde de Manresa i al partit al que representa "són falses i molt greus, i poden constituir un delicte d’injúries i calúmnies. L’alcalde emprendrà les accions legals que corresponguin per defensar la seva honorabilitat i la del govern de la ciutat".
Acaba dient que "la construcció d’un relat fals que utilitza la imatge de l’alcalde de manera gratuïta, no només afecta la persona de l’alcalde de Manresa, sinó també la institució que representa i, per extensió, la ciutat de Manresa".
En el comunicat, Aloy no fa cap referència al posicionament de Junts per Manresa que li reclama que doni explicaciuons sobre el cas.
