L'exit de l'any passat anima el Grup Pessebrístic de Manresa a fer un nou curs de pessebres
L'entitat enceta demà dimarts una convocatòria en la qual ja hi ha disset persones apuntades
Enguany, recupera el viatge per visitar pessebres que havia fet durant dotze anys abans de la covid
L'èxit aconseguit pel curset sobre iniciació a la creació de pessebres que va portar a terme l'any passat el Grup Pessebrístic de Manresa els ha animat, enguany, a organitzar un nou curs, que tindrà lloc entre aquest dimarts, 7 d'octubre, i el 13 de novembre, tots els dimarts i dijous, de 6 de la tarda a 8 del vespre al local social de l'entitat, a la plaça d'Oleguer Miró, 28, al barri de la Balconada de Manresa. Hi ha cabuda per a una vintena de persones i, de moment, ja n'hi ha 17 d'apuntades.
El Grup Pessebrístic de Manresa és el responsable del pessebre monumental que acull cada Nadal l'Espai7 del Centre Cultural el Casino de Manresa, que ja s'ha convertit en un clàssic i que aconsegueix any rere any un gran èxit de visites.
Per als integrants del grup és important poder organitzar cursos com el que comença demà amb la idea d'anar incorporant saba nova a l'entitat. En el nou curs de pessebre artístic, en què tots els inscrits construiran un pessebre artesà per emportar-se a casa, els mestres pessebristes de l'entitat aportaran els materials i els coneixements. La inscripció prèvia es pot fer passant per l'entitat (els dimarts i dijous al matí) o bé trucant al 686 82 91 75 (i demanar per Francesc Villegas).
Visita a pessebres de Mallorca
D'altra banda, aquest any, del 14 al 18 de desembre, l'entitat tornarà a fer un viatge cultural de visita a grans pessebres de fora de Catalunya. Serà la continuació dels dotze viatges anteriors que s'havien organitzat anualment abans de la pandèmia de la covid, amb visites a pessebres i museus d'Itàlia i de Portugal. Enguany, el viatge serà a Mallorca per admirar pessebres molt antics i monumentals (segles XV-XVIII) que són difícils de veure perquè la majoria es troben en esglésies i en convents de clausura.
En concret, es visitaran pessebres conservats a Palma, també els del Museu-Santuari de Lluc, i en ruta per l'illa, els de Deià, Sóller, Campos i Felanitx, així com algun dels mercats de Nadal. Tot plegat amb guia acompanyant i guies locals amb el suport tècnic de Viatges Concord. La proposta ha estat un èxit, amb 50 inscrits, més dels que eren necessaris per tirar-ho endavant.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Rosa Cerarols, cofundadora de l'Associació Konvent: «En una cultura molt subvencionada tothom fa el que sap que se subvenciona»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa