Manresa se suma, un any més, a la commemoració del Dia de la Salut Mental
Enguany, s’ha escollit com a lema ‘L’oci cura el que el silenci amaga’
REGIÓ7
Amb el lema “L’oci cura el que el silenci amaga”, entitats i institucions del territori impulsen diversos actes amb l’objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre la salut mental i el seu impacte en les persones, les famílies i la comunitat. L’acte central de Manresa, organitzat per les entitats de la Taula de la Salut Mental, tindrà lloc el divendres 10 d’octubre al Casal Cívic i Comunitari La Font al llarg de tot el matí i està obert a la participació de tota la ciutadania.
El pròxim 10 d’octubre se celebra el Dia Mundial de la Salut Mental amb la finalitat de sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents problemàtiques en salut mental, i el seu impacte en les persones, famílies i comunitat. Un any més, Manresa se suma a la commemoració amb diferents actes durant el mes d’octubre oberts a tothom i que estan organitzats amb la col·laboració d’entitats del territori vinculades a la salut mental.
Els detalls de la commemoració els han donat a conèixer la regidora de Drets Socials, Mariona Homs Alsina, i el regidor d’Esports i Salut, Anjo Valentí Moll, en una trobada amb representants de les entitats organitzadores, totes elles integrants de la Taula de Salut Mental de Manresa: Salut Mental Bages, Fundació Ampans, Mutuam, Institut Català de la Salut, Mosaic i Salut Mental Catalunya.
L’acte central se celebrarà el mateix divendres 10 d’octubre al matí, entre les 10 i les 13h, al Casal Cívic Comunitari del barri de la Font dels Capellans. Aquest acte està organitzat per les diferents entitats i institucions que formen la Taula de Salut Mental.
Enguany, s’ha escollit com a lema ‘L’oci cura el que el silenci amaga’. Durant l’acte, que començarà amb la lectura d’un manifest elaborat per persones que participen d’entitats i projectes relacionats amb la salut mental, hi haurà diverses activitats relacionades amb l’oci: jocs de taula i jocs gegants, xerrades informatives, micròfon obert i activitats esportives, entre d’altres. Les diferents activitats són obertes a tota la ciutadania i l’objectiu és el foment d’un oci saludable com a instrument per una bona salut mental.
Totes les activitats són organitzades per entitats i institucions de la Taula de Salut Mental de Manresa i amb la col·laboració de l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social del Guillem Catà de Manresa.
Durant el mes d’octubre hi haurà a les dues biblioteques de Manresa, els aparadors culturals per la salut mental. La ciutadania tindrà accés a un recull de material bibliogràfic relacionat amb la salut mental.
El dimecres, 8 i el dijous, 9 d’octubre es realitzarà una pintada de mural col·lectiu sobre la salut mental. Aquesta activitat va adreçada a joves de la ciutat i es realitzarà al carrer del Peix, davant de l’Edifici CSAM.
No és només l’absència de trastorn mental
La salut mental no és només l’absència d’un trastorn mental. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) la defineix com un estat de benestar en el qual la persona és conscient de les seves pròpies capacitats, pot afrontar les tensions normals de la vida, pot treballar de forma fructífera i fer una contribució a la seva comunitat.
La Taula de Salut Mental de Manresa es constitueix com un espai de coordinació i de treball col·laboratiu entre tots els agents que treballen en salut mental al municipi de Manresa amb la finalitat de definir accions de millora a escala local que permetin donar resposta i millorar la salut mental al territori. Actualment la Taula de Salut Mental de Manresa està formada per una trentena d’entitats i institucions de la ciutat.
