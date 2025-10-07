Aloy dona explicacions a Junts per Manresa pel cas DGAIA
El grup a l'oposició afirma que ha sortit tranquil de la reunió
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, s’ha reunit aquest dimarts amb regidors de Junts per Manresa per donar explicacions sobre les presumptes irregularitats a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA). Junts va sol·licitar la reunió dilluns per aclarir suposades vinculacions del cas amb Manresa un cop el mitjà digital Octuvre va denunciar que a la llista electoral d’Aloy de les darreres municipals hi anava la responsable d’una empresa que és al punt de mira perquè hauria ocultat el presumible frau. Es tracta de Jasona Latorre, que finalment no va ser escollida.
Segons Junts, «sortim més tranquils» de la reunió perquè s’ha confirmat que l’Ajuntament de Manresa no manté cap relació contractual amb les dues empreses que conformen la UTE del Servei de Valoració de la Prestació per a Joves Extutelats (SEVAP) que dirigeix Latorre. Són Resilis i Fundació Mercè. Tampoc no hi ha cap vincle administratiu directe.
A la reunió hi han assistit la presidenta de Junts Manresa i regidora Lluïsa Tulleuda, i la portaveu, Mònica de Llorens. Han demanat que per prudència i responsabilitat institucional, no s’estableixi cap mena de relació contractual ni col·laboració amb les dues entitats esmentades mentre no conclogui la seva feina la comissió d’investigació que el Parlament durà a terme sobre el cas DGAIA.
“Valorem positivament la predisposició de l’alcalde a donar explicacions i aclarir els fets, però considerem que cal ser molt rigorosos en tot allò que tingui a veure amb empreses vinculades a la gestió social i d’habitatge públic”, ha manifestat De Llorens. “Hem demanat responsabilitat i màxima transparència. La millor manera de protegir la imatge de l’Ajuntament i la confiança ciutadana és mantenir-se al marge d’aquestes empreses fins que el Parlament conclogui la seva investigació”, han afegit Mònica De Llorens i Tulleuda.
