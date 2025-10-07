El bus urbà de Manresa estrenarà l'itinerari cap al Bruc dins l'operació Guimerà a partir del 20 d’octubre
La fase d'obres entre la plaça de Neus Català i el carrer de Circumval·lació que havia de començar aquesta tardor s’ajorna al gener per no interferir en la campanya de Nadal i perquè la que va dels Esquilets a la Muralla va amb retard
Aprofitant que hi ha una planta al pàrquing de la Reforma que sempre està buida, a partir de l’1 de novembre s’hi podrà aparcar un màxim de 24 hores per 4,95 euros
Les obres per transformar el carrer d’Àngel Guimerà de Manresa en una illa de vianants faran un salt endavant important aquesta tardor. A partir del dilluns 20 d’octubre, les línies L1 (Balconada), L2 (Parada) i L3 (Mion) del bus urbà ja seguiran el nou itinerari en direcció cap al carrer del Bruc baixant pel carril dret del passeig de Pere III i pujant per la prolongació del carrer d’Àngel Guimerà. Quant a les obres pròpiament dites, una part de la fase 2 que es duu a terme actualment des de l'abril passat, la que va de l’altura dels Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) a la Muralla, s’ha retardat i s’ha decidit ajornar fins passada la campanya de Nadal l'inici de la fase 3 entre la plaça de Neus Català i el carrer de Circumval·lació, que havia de començar ara.
No interferir en la campanya de Nadal
En roda de premsa, aquest dimarts al matí, l’alcalde Marc Aloy i els regidors d’Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia, i de Comerç, Tània Infante, han explicat fil per randa els darrers canvis lligats a les obres de l'operació Guimerà iniciades el gener passat. Garcia ha afirmat que, tot i el retard esmentat d’una part de la fase 2 i l’endarreriment de l’inici de la 3, «el termini per tenir-ho tot acabat la tardor del 2026 es manté», amb la idea de no molestar, tampoc, la campanya de Nadal del 2026.
Cal dir que l’Associació de Comerciants de Guimerà va demanar amb insistència en el seu dia que les obres no interferissin la campanya de Nadal d’enguany i que l’Ajuntament ja va posar damunt la taula la possibilitat d’ajornar la fase 3, com així es farà finalment. Aloy ha comentat pel que fa a la inacabada fase 2 entre Esquilets i Muralla fruit «del retard de la companyia elèctrica, que ha aprofitat que aixecàvem el carrer per passar tot un seguit de cablejat», que per Nadal «estarà molt avançada, amb el paviment acabat i serà molt permeable» pensant en el comerç que l’envolta.
«Vine a Manresa a passar el dia per 4,95 euros»
També pensant en el comerç, han anunciat una mesura que Infante ha definit com la resposta a una «reivindicació històrica del comerç de la ciutat». Es tracta de la tarifa que incorporarà a partir del dissabte 1 de novembre el pàrquing La Seu Centre, més conegut com el pàrquing de la Reforma.
Aprofitant, ha explicat Aloy, que «hi ha una planta sencera que mai no s’ocupa», els conductors podran aparcar un màxim de 24 hores en aquest pàrquing pel preu de 4,95 euros. No caldrà que s’hi estiguin tot un dia. A partir del minut 103, que és el temps que es pot aparcar ara pagant 4,95 euros, el parquímetre ja no correrà més. Tant Aloy com Infante han insistit en la importància d’aquesta mesura que, ha comentat Aloy, «no tenim la voluntat que sigui temporal». Per donar-la a conèixer, juntament amb l’aparcament de rotació que hi ha al centre de Manresa, conscients que és un motiu de preocupació de molts manresans i gent de la comarca i de crítiques constants al consistori, l'alcalde ha informat que es farà una campanya informativa a través de diversos mitjans per recordar que hi ha 2.222 places en pàrquings públics, 559 de zona blava i 429 de zona taronja i, lògicament, la nova tarifa al pàrquing de la Reforma, amb el lema «Vine a Manresa a passar el dia per 4,95 euros».
Infante també ha anunciat que l'Ajuntament regalarà als comerciants que comprin targetes de bus urbà gratuïtes per a la seva clientela el doble de les que adquireixin.
La Línia 1 passarà cada 13 minuts en lloc de cada 15
El regidor Garcia ha repassat els canvis de mobilitat. «A partir del dia 20 d’octubre, les línies L1, L2 i L3 deixaran de circular pel Guimerà [actualment, la parada es troba a tocar de l'estàtua de rei Pere III al Passeig] i passaran pel lateral dret de baixada del Passeig». Pujaran per la prolongació Guimerà, on ja hi ha a punt dues marquesines del bus, arribaran al capdamunt i giraran cap a l’esquerra per anar a trobar el carrer de Saclosa pel Bruc (abans s’aturaran a la parada que ja hi ha al Bruc). Baixaran pel Saclosa, plaça Independència, Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, on hi ha una altra parada nova, i sortiran per la carretera de Cardona per recuperar el seu recorregut habitual.
Per tal de facilitar aquests canvis als usuaris, el regidor ha explicat que Bus Manresa posarà informadors al carrer. Ha esmentat, alhora, que la Línia 1 s’ha reforçat i de passar cada 15 minuts ho farà cada 13. Com Aloy, ha recordat l’increment d’usuaris que ha viscut el bus urbà els dos darrers anys, amb un 50% més, superant els 3 milions anuals. Al marge del reforç citat de l'L1, Garcia ha afegit que hi haurà dos busos de recanvi per fer front a possibles contingències i que les línies L2 i L3 es reforçaran en temporada baixa el dissabte al migdia.
També ha explicat que ja s’estan plantant els arbres de la plaça de la Independència i que a final d’any és previst que també estiguin plantats els de la resta de trams urbanitzats fins ara en l'operació Guimerà que, recordem, té per objectiu treure el trànsit rodat d'aquest vial comercial, inclòs el bus, i reurbanitzar-lo per fer-lo més atractiu.
