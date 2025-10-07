Fa 25 anys: El vot que va ser una bomba a Sant Fruitós
L’alcalde socialista va trair ERC i va regalar el càrrec a CiU amb un gran escàndol
Marc Marcè
Tot anava bé fins que va aparèixer un vot en blanc. I no era un vot qualsevol:era, ni més ni menys, el de l’alcalde socialista que havia pactat cedir l’alcaldia a ERC. De cop, CiU havia recuperat l’alcaldia de Sant Fruitós. L’escàndol va fer tremolar tota la política bagenca, inclòs el pacte tripartit de l’Ajuntament de Manresa.
L’acord entre PSC i ERC era clar:CiU havia perdut la majoria absoluta i això permetia a socialistes i republicans formar un govern conjunt i repartir-se l’alcaldia: 15 mesos per a Bartomeu Ayala i, la resta de mandat, per a Jesús Valero. Arribat el dia del relleu, el 5 d’octubre, tot semblava que anava com una seda fins que, durant el recompte dels vots, va aparèixer una papereta en blanc. Sorpresa i daltabaix. Amb empat de vots, CiU recuperava el municipi en ser la força més votada. Les cares a la sala de plens, plena de gom a gom, eren d’estupefacció. Josep Rafart va sortir de la sessió investit alcalde i Ayala en va sortir nomenat traïdor.
ERC va treure l’artilleria. Va acusar el PSC d’haver estat tolerant que Ayala mantingués una actitud obstruccionista, i va avisar que aquella mala jugada podia tenir repercussions en altres pactes d’esquerres, com el de Manresa o el del Consell Comarcal. El dia 5, el cap d’ERC l’ajuntament de la capital del Bages, Ramon Fontdevila, afirmava que l’acord amb el PSC de Jordi Valls estava en entredit.
Ningú no es va creure gaire que ERC estigués disposada a fer volar pels aires el tripartit manresà, però la tensió entre socialistes i republicans era tan alta a la comarca que es feia difícil saber si podia acabar passant l’inimaginable.
El responsable dels socialistes a la Catalunya central, Joan Roma, s’esgargamellava assegurant que el partit no tenia res a veure amb la decisió d‘Ayala i que estava fent tot el possible per forçar-lo a dimitir i permetre el nomenament d’un nou regidor en el seu lloc. Tot seguit, presentarien una moció de censura, votarien com s’havia pactat, i el republicà Valero esdevindria alcalde . Però Ayala callava i no donava cap símptoma que voler plegar.
Al poble tot eren especulacions. Estava clar que les raons del terratrèmol eren purament personals, fruit de les males relacions acumulades durant 15 mesos de govern conjunt. Però el dia 6, ERC va plantejar públicament la sospita que hi havia alguna cosa més: CiU hauria mogut fils per oferir a Ayala una feina ben remunerada a canvi de la seva abstenció. Si això era així, es tractava de corrupció, i el PSC estava obligat a actuar.
I llavors, Ayala va trencar el silenci. El dia 9 va emetre un comunicat extens i incendiari on avisava que només plegaria si també ho feia Casimir Sala, regidor d’Urbanisme d’ERC, el seu principal enemic. Va assegurar que les negociacions entre PSC i ERC per lligar el pacte havien estat un xou ple de mentides i va descriure Valero com una persona rancuniosa, prepotent, tolerant amb l’agressivitat, dirigida des de Manresa i guiada només pels seus interessos. Va detallar una llista de decisions preses per ERC per amiguisme o clientelisme, i va assegurar que li era impossible fer-se’n còmplice.
Fins aquell moment, Ayala treballava com a tècnic al departament de radiologia de l’Hospital General. ERC va fer públic que estava a punt de ser fitxat com a coordinador de recursos de formació al Centre Hospitalari, amb una remuneració molt superior. El responsable del Centre, Agustí Serrahima, va garantir que era pura casualitat.
El serial es va allargar molt, amb capítols força lamentables. Ayala va exigir condicions per plegar i es va fer enrere quan les hi van acceptar. No hi va haver manera de treure’l. El trànsfuga es va mantenir al seu lloc, i el nou alcalde, Josep Rafart, també.
RAFART, DE NÚMERO 3 A ALCALDE DURANT DEU ANYS- Josep Rafart era el número 3 de CiU, però la renúncia dels dos primers el va deixar a primera fila, a punt per ser alcalde de rebot. Va esgotar el mandat i va guanyar les dues següents eleccions amb majoria absoluta.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El documental que recupera la història i la memòria de les matonaires de Montserrat arriba aquesta nit a 3cat
- Manel Beas, castanyer de Manresa: «Hi ha qui plora recordant que havia vingut a comprar amb els seus pares i avis»
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets