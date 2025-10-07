La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
Imma Careta considera que el projecte connecta amb la passió per la música que sentia la seva germana, detinguda com a presumpta autora del crim i que es va suïcidar a la presó de Wad-Ras
«A la Montse li agradava la música, per això vam pensar que el musical podia connectar amb ella». Així ho creu Imma Careta, la germana de la manresana Montse Careta, en referència a la proposta de convertir en musical el cas d'Helena Jubany. El projecte ha generat polèmica perquè la família de la jove assassinada considera que els impulsors han actuat amb oportunisme en un moment clau per a la resolució de l’assassinat. Per la seva part, la familiar de la manresana implicada evita entrar en la polèmica i defensa que el treball "s’ha fet amb respecte i sense frivolitat" i que ha volgut preservar la presumpció d’innocència de la seva germana, detinguda com a presumpta autora del crim i que es va suïcidar a la presó de Wad-Ras el 2002.
La proposta que vol tirar endavant la Plataforma Blanc i Negre i que porta per títol Em dic Helena Jubany. Un musical necessari relata el període en què la víctima es trasllada a Sabadell per exercir de bibliotecària i acaba uns mesos després del seu assassinat. Els impulsors asseguren que hi han treballat durant cinc anys i que, a principis de l’any 2022, es va demanar consell i permís a les famílies implicades.
La germana de Montse Careta explica que l’any 2022 va mantenir una reunió amb el director de l'obra, "que va tenir la deferència de desplaçar-se fins a Manresa per presentar-nos el projecte". Segons explica, "no va venir a demanar-nos permís, però sí que ens va voler explicar la seva proposta". Tot i que al principi Careta era reticent a la idea de fer un documental sobre el cas, la manera com els va exposar el projecte la va convèncer. "Ens va agradar perquè vam veure que podia connectar amb la Montse, per la seva afició per la música", explica.
La seva germana, mestra i monitora, tenia un fort vincle amb la música i la cultura popular. "La música sempre havia estat molt present en la nostra família", assegura Careta, que recorda que tenia molts cançoners i que li agradava escoltar grups com Sau o el grup manresà Gossos. En aquest sentit, destaca que els productors del documental es van interessar des del primer moment pels gustos musicals de la seva germana i que volien reflectir-los a l’obra. "Fins i tot ens van ensenyar material dels assajos, i en alguns fragments em vaig emocionar", confessa.
Quan li van presentar la proposta, el cas estava arxivat, però que ara s’ha reobert i es troba en un moment decisiu. "Crec que la veritat està a punt de sortir a la llum", afirma. Per aquest motiu, reconeix que es tracta d’un moment especialment sensible per abordar el tema amb un musical i evita entrar en la polèmica que ha generat el projecte entre la família d’Helena Jubany, que demana a la companyia no "interferir" ni "perjudicar" els avenços de la investigació policial.
