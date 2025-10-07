Un grup contrari a la nova ZBE de Manresa organitza aquest dissabte una marxa lenta
Retreuen a l'Ajuntament que en l'aprovació inicial al ple de la nova Zona de Baixes Emissions s'hagin inclòs les dues fases; la circumscrita al Centre Històric i la que inclou l'eixample de la ciutat
Preveien que, de moment, la segona fase no es tindria en compte i diuen que se senten "enganyats"
La sortida serà a les 4 de la tarda de l'avinguda dels Dolors, davant del Lidl, i s'allargarà fins a les 7
Semblava que el tema de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) de Manresa ja estava tancat, però, no. Un grup d'opositors a la nova proposta de l'Ajuntament ha organitzat per a aquest dissabte, dia 11 d'octubre, una marxa lenta per mostrar la seva oposició a la proposta aprovada inicialment en el ple municipal del mes passat. També hi presentaran al·legacions, tal com ja van fer amb la primera proposta, que l'Ajuntament va desactivar del tot després de rebre més d'una setantena d'al·legacions en contra, la majoria de persones físiques, però també de col·lectius. Aleshores també es van fer marxes lentes, però les va dur a terme un altre grup que s'ha desvinculat dels que ara es mobilitzen.
El recorregut
La marxa d'aquest dissabte es farà de les 4 a les 7 de la tarda, amb sortida des de l'avinguda dels Dolors, davant del Lidl, com van fer les anteriors. En aquesta ocasió, el recorregut serà totalment diferent dels tres anteriors. Discorrerà per l'avinguda dels Països Catalans, passarà per davant de l'Hospital Sant Joan de Déu, on s'exigirà als participants que no facin sonar els clàxons en cap moment per respecte als pacients. Seguirà pel carrer de la Divina Pastora, pel dels Caputxins, baixarà pel camí de la Cova, anirà pel passeig del Riu, el carrer de Francesc Moragas i travessarà les carreteres de Cardona i de Vic fins al lloc de sortida.
Manuel Díaz, portaveu i un dels administradors del grup opositor, que integren una trentena de persones, explica que el motiu de la marxa lenta de dissabte és que consideren que l'Ajuntament ha "enganyat" la ciutadania amb la nova proposta de la ZBE, atès que, si bé d'entrada va parlar d'activar-la en dues fases, una primera el 2028 que es limita al Centre Històric, on ja hi ha illa de vianants, i una segona a partir del 2030 que abasta l'eixample (Passeig i Guimerà), en el cas de la segona, segons diuen, se'ls va donar a entendre que no era segur que s'apliqués. En base a això, retreuen que, a l'hora de la veritat, s'hagi fet l'aprovació inicial de les dues, de manera que l'accés al centre de la ciutat igualment quedarà "barrat" als vehicles.
"No hi estem d'acord"
Remarca que, mentre que a la Unió Europea es demana que la ZBE inclogui un 10% del municipi, a Catalunya "som més llestos que ningú i ha de ser d'un 25%". "No hi estem d'acord i per això ens mobilitzem". La intenció, dissabte, en què la marxa coincidirà amb la Fira Mediterrània, és col·lapsar les entrades a Manresa. Han demanat permís per fer-la comptant que hi participin un centenar de vehicles, però fins al dia que es faci no se sabrà el ressò que obtindrà. En tot cas, els organitzadors hi han convidat entitats lligades als cotxes clàssics i antics, tractors, cotxes elèctrics. Demanen a tothom qui estigui en contra de la nova ZBE que hi assisteixi.
Díaz recorda que van ser els primers a oposar-se a l'anterior ZBE, però que, quan van veure a venir que l'Ajuntament la tiraria enrere, com finalment va fer, van decidir no fer cap acció, mentre que l'altre grup va organitzar les tres marxes lentes, la darrera de les quals va aplegar 300 vehicles.
