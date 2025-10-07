Instal·len els primers llums de Nadal a Manresa que no s'encendran fins a finals de novembre
Al Guimerà, els elements d’il·luminació coincidiran amb les obres al tram central
A bona part dels principals carrers comercials de la ciutat, i també els més cèntrics, ja tenen instal·lats els llums de Nadal. És el cas de la Plana de l’Om, el carrer Sant Miquel, la carretera de Vic o la carretera de Cardona.
També al tram central del Guimerà. En aquest últim cas amb la particularitat que si es compleixen les previsions, en plena campanya de Nadal la part del carrer que va de la plaça Neus Català -Crist Rei- fins al Circumval·lació, estarà en obres.
Per curar-se en salut s’han avançat abans no hi entrin les màquines. On de moment no hi ha llums és al tram que va del carrer Sant Joan Baptista de la Salle -els Esquilets- fins a la muralla, que és on precisament ara estan fent obres pe convertir el Guimerà en una illa de vianants. Aquests treballs es fan per fases. La primera, la de la prolongació del Guimerà, ja s'ha enllestit.
A primers d’octubre, doncs, ja es veuen llums nadalencs. L’any passat també va ser a principis d’aquest mes quan van quedar instal·lats els elements d’il·luminació. No és un fet excepcional.
El Nadal passat l’Ajuntament de Manresa va destinar uns 100.000 euros per engalanar els principals carrers comercials de la ciutat. Hi va haver llums a una vintena de carrers, llums que es van encendre a finals de novembre -falta encara més d’un mes- coincidint amb la celebració de la fira de Sant Andreu.
Altres elements decoratius propis de les festes de Nadal com els elements que els darrers anys s’instal·len a la plaça Neus Català, arribaran més endavant. A l’últim Nadal va ser un arc amb estrelles sobre dos daus daurats. Va ser des d’aquí des d’on es va fer l’encesa de tots els llums nadalencs dels carrers de la ciutat.
