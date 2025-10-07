Manresa homenatjarà els darrers detinguts a la ciutat a les acaballes del règim franquista
El Saló de Sessions del consistori serà el teló de fons per reconèixer les darreres persones represaliades pel franquisme fa mig segle
Regió7
El Saló de Sessions de l'Ajuntament de Manresa acollirà demà dimecres l'acte institucional que commemora els 50 anys de les darreres persones detingudes i represaliades pel franquisme a la ciutat. En concret, s'homenatjarà les 25 persones que van ser retingudes a la ciutat entre els dies 9 i 16 d'octubre e l'any 1975. Quinze d'elles, podran ser presents a l'acte, i algunes explicaran les seves vivències personals d'aquells dies marcats per la por i les tortures físiques i psicològiques.
La quinzena de detinguts l'octubre del 75 que seran al consistori van ser apresats arran d’una octaveta clandestina que estava signada per Comissions Obreres en la qual es denunciaven les execucions de cinc militants d’ETA i del FRAP, i on també es reclamava la millora de les condicions de treball i vida de la classe obrera, així com que es grantíssin diversos drets fonamentals. Molts d'ells van ser humiliats i torturats tant físicament com psicològicament.
De fet, durant l'acte es podrà escoltar el testimoni de Maria Teresa Vilajeliu i Josep Fuentes, dos dels represaliats, així com la intervenció d'Ivan Ramos, secretari general Unió Intercomarcal de CCOO Vallès Occidental i Catalunya Central. L'acte clourà amb la delicada interpretació musical a càrrec de la santjoanenca Celeste Alías i l'avinyonenc Santi Careta, que tocaran Te recuerdo Amanda, del cantautor xilè Víctor Jara; i Què volen aquesta gent?, de la mallorquina Maria del Mar Bonet.
Més actes de memòria històrica
El programa d’actes dels 50 anys de la lluita per la recuperació dels drets i llibertats a Manresa continuarà dijous amb el teatre familiar Fantasmes de guerra al Teatre Conservatori i el 12 d’octubre amb el taller creatiu per a nens i nenes a partir de 6 anys Paraules justes: taller de pancartes, octavetes i altres elements d’escriptura a l’espai públic, al Museu de Manresa.
Fins a finals d’any, es duran a terme diverses exposicions com la del Franquisme a Manresa 1939-1975. Resistència i repressió a l’Espai Plana de l’Om, que s’inaugurarà el 13 d’octubre, i la mostra L’Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme que es pot veure al Museu de Manresa. També es podran visitar les exposicions del Memorial Democràtic Paco Candel i els altres: un retrat literari de la immigració a Catalunya que s’obrirà el 27 d’octubre a la Biblioteca Ateneu Les Bases i Vencedors i vençuts, que es podrà veure del 7 al 27 de novembre al Casino.
El programa inclou altres actes i activitats com un recorregut guiat pels espais de Manresa on es va dur a terme les detencions, una conferència de la historiadora Gal·la Garcia sobre el paper de les famílies i la solidaritat que van despertar les detencions de 1975 a Manresa; la taula rodona Manresa 1975. Testimonis de la lluita per la democràcia amb protagonistes del moment, i la conferència sobre la fi de la dictadura i la pervivència del franquisme sociològic a càrrec del catedràtic d’Història Contemporània, Antoni Segura.
En l’àmbit més artístic, el Festival Internacional de Cinema Solidari de Catalunya (CLAM) oferirà cinc obres mestres que posen l’atenció en els efectes i el naixement del feixisme en societats com la nostra. També en aquest entorn, es concedirà el Premi d’honor a la fotògrafa Pilar Aymerich, per haver captat imatges que van servir per documentar les lluites socials, feministes i culturals durant el franquisme, la transició i la democràcia.
