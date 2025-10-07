Manresa perd una tercera part de les peixateries que hi havia l’any 2000
La capital del Bages ha passat dels 21 punts de venda de fa un quart de segle als 14 actuals
Els peixaters expliquen la situació per l’increment de preus i asseguren que els joves no acudeixen als establimentskk
Les peixateries de barri han perdut presència a Manresa en els darrers anys. De fet, del 2000 a l’actualitat ha passat d’haver-hi 21 a 14, és a dir, han desaparegut una tercera part dels negocis des que va començar el segle. Durant el 2015 hi havia 19 peixateries i l’any 2020 el nombre va baixar fins a les 16, per tant, es tracta d’un decreixement progressiu, però que s’ha accelerat en l’última dècada. Aquestes xifres no inclouen els establiments destinats a la venda de peix fresc que hi ha en els supermercats de la ciutat.
Tot i que les dades no acompanyen, encara hi ha professionals que confien i continuen apostant pel negoci, com és el cas d’Oriol Sarmiento, propietari de Peix i Marisc Sarmiento, que té una peixateria al Mercat Puigmercadal de Manresa i una altra a Sant Joan de Vilatorrada, o d’Hader León, de la Peixateria León, que compta amb dos establiments al Mercat Sagrada Família de Manresa i un a Puigmercadal. Ambdós afirmen que s’ha notat una baixada en el consum de peix. Segons dades del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, aquesta caiguda ha estat de més del 32% en la darrera dècada. Per ser més exactes, el 2014 els ciutadans van ingerir una mitjana de 26,4 kg de peix a les llars, mentre que durant el 2024 la dada va caure fins als 17,9 kg.
Els dos peixaters destaquen com a principal motiu de la davallada del consum els preus actuals. Sarmiento, amb més de 15 anys d’experiència, explica que per abaratir el producte, «vaig directament a comprar-lo a la llotja», però que, tot i això, el peix fresc i de qualitat té el seu cost: «El producte s’ha de pagar», sentencia. En la mateixa línia, Léon, que es va iniciar en el negoci fa quasi dues dècades, assegura que «els preus s’han apujat moltíssim» i això ha afectat en la quantitat de peix que adquireix el client: «La gent abans comprava un o dos quilos, ara està més limitada». Tanmateix, els dos professionals conviden a consumir més peix de temporada i moure’s de les espècies més habituals per gaudir d’opcions més econòmiques.
Més enllà de la baixada de consum, els propietaris es mostren preocupats per la manca de compradors joves: «No s’apropen massa», diu Sarmiento. Quan els preguntes quin perfil de client habitual tenen, tots dos responen que es tracta de gent gran. Sobre les causes que poden dur a aquest distanciament entre les peixateries de barri i el jovent, el responsable de Peix i Marisc Sarmiento ho atribueix, més enllà dels preus, a les olors que deixa aquest producte, la manca de coneixements culinaris i de temps per dedicar-hi i al fet que «la gent jove no està acostumada a comprar de tu a tu, va més als supermercats».
Així doncs, atraure els més joves és un dels reptes que té el negoci del peix i els qui s’hi dediquen ho tenen clar. «És preocupant», admet León, que malgrat tot, es mostra optimista amb el futur i amb ganes de revertir la situació: «A vegades et trobes que no saben com preparar el peix, nosaltres els motivem i els hi fem propostes per animar-los». En el cas de Sarmiento, un dels projectes que té al cap és un negoci de menjar preparat especialment centrat en el peix per tal de donar una nova sortida al producte i adaptar-se als nous estils de vida.
Amb tot, els dos peixaters consultats per aquest diari tenen ganes de continuar treballant i reinventar-se. «Tinc ganes de treballar, motivació i, a més, m’agrada el que faig», afirma León, que fa èmfasi en el valor de la seva feina: «Aquí trobaràs peix seleccionat i ben treballat». Pel que fa a Sarmiento, també destaca la proximitat del tracte, que és «personalitzat» i s’adapta a les necessitats de cada client, i la qualitat del peix que comercialitza.
