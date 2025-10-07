Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Queixes per les pintades de la manifestació en suport a Palestina en un bloc d’habitatges

Els veïns afirmen que la comunitat haurà d’assumir el cost d’esborrar-les

Els veïns afirmen que hauran d'assumir el cost d'esborrar les pintades / ARXIU PARTICULAR

Jordi Morros

Manresa

Veïns del bloc d’habitatges que hi ha entre els carrers Josep Mestres Cabanes, Barcelona, Ginjoler i Carrasco Formiguera de Manresa han expressat el seu malestar per les pintades que van deixar a les parets de l’edifici participants en la manifestació que hi va haver el passat dijous en suport a Gaza i el poble palestí. Hi van participar unes 3.000 persones.

Una de les façanes del bloc d'habitatges on hi ha un Carrefour / ARXIU PARTICULAR

Es dona el cas que als baixos de l’edifici hi ha un supermercat de Carrefour, una de les companyies que els organitzadors de la marxa assenyalen com a col·laboradores de l’estat d’Israel. La manifestació es va aturar davant de l’establiment, que va abaixar les persianes, moment en el qual van empaperar portes i parets amb cartells i adhesius contra el genocidi, i també van pintar les façanes amb lemes per fer boicot a Israel i a Carrefour, o crides com «Palestina lliure».

Veïns de l’edifici han assegurat que no tenen cap problema amb la manifestació, però que els organitzadors haurien de ser conscients que haurà de ser la comunitat la que haurà d’assumir el cost d’esborrar les pintades.

Pintades a l'edifici per la banda del carrer Barcelona / ARXIU PARTICULAR

La manifestació en suport a Gaza es va celebrar dijous passat i hi van participar unes 3.000 persones, segons estimacions de la Policia Local de Manresa. Es va iniciar a la plaça Espanya i d’aquí es va dirigir cap a l’esmentat carrer Barcelona. Els manifestants també van anar cap a l’estació de Manresa Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat per denunciar que la companyia transporta potassa de les mines de Súria, de la israeliana ICL, cap al port de Barcelona.

