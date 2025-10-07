Queixes per les pintades de la manifestació en suport a Palestina en un bloc d’habitatges
Els veïns afirmen que la comunitat haurà d’assumir el cost d’esborrar-les
Veïns del bloc d’habitatges que hi ha entre els carrers Josep Mestres Cabanes, Barcelona, Ginjoler i Carrasco Formiguera de Manresa han expressat el seu malestar per les pintades que van deixar a les parets de l’edifici participants en la manifestació que hi va haver el passat dijous en suport a Gaza i el poble palestí. Hi van participar unes 3.000 persones.
Es dona el cas que als baixos de l’edifici hi ha un supermercat de Carrefour, una de les companyies que els organitzadors de la marxa assenyalen com a col·laboradores de l’estat d’Israel. La manifestació es va aturar davant de l’establiment, que va abaixar les persianes, moment en el qual van empaperar portes i parets amb cartells i adhesius contra el genocidi, i també van pintar les façanes amb lemes per fer boicot a Israel i a Carrefour, o crides com «Palestina lliure».
Veïns de l’edifici han assegurat que no tenen cap problema amb la manifestació, però que els organitzadors haurien de ser conscients que haurà de ser la comunitat la que haurà d’assumir el cost d’esborrar les pintades.
La manifestació en suport a Gaza es va celebrar dijous passat i hi van participar unes 3.000 persones, segons estimacions de la Policia Local de Manresa. Es va iniciar a la plaça Espanya i d’aquí es va dirigir cap a l’esmentat carrer Barcelona. Els manifestants també van anar cap a l’estació de Manresa Alta dels Ferrocarrils de la Generalitat per denunciar que la companyia transporta potassa de les mines de Súria, de la israeliana ICL, cap al port de Barcelona.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes