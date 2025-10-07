Verificat denuncia que Aliança Catalana fa servir una imatge falsa de Manresa contra la "immigració massiva"
L'associació contra la desinformació i manipulació a Internet afirma que està generada amb Intel·ligència Artificial
Verificat, associació sense ànim de lucre dedicada la verificació de dades d'informacions a les xarxes socials, ha denunciat que Aliança Catalana fa servir una imatge falsa de Manresa contra el que afirma que és una "immigració massiva".
Verificat fa referència a la fotografia que ha difós el perfil d’X d’Aliança Catalana a Manresa en la qual apareixen una vintena de dones amb nenes i bebès, que passegen per la ciutat amb vels i vestits tradicionals. Ho acompanya d’un text en el qual diu que a Manresa els residents estrangers ja són més de 18.000 i "cal una aturada de la immigració massiva". La població de Manresa supera les 80.000 persones.
Generada amb IA
Segons l'associació de verificació, "la imatge està generada amb intel·ligència artificial". Explica que amb una cerca inversa de parts de la imatge viral es pot comprovar que l’edifici que apareix al fons és la Casa Torrents de Manresa, també coneguda com La Buresa, situada a la plaça de Fius i Palà. La imatge ja havia superat les 132.000 visualitzacions.
Algunes dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos. Més enrere, en últim terme, ja els cossos es desfiguren fins a no tenir ni tan sols una fisonomia humana"
"Però si analitzem el primer pla de la fotografia, tot i que la majoria de les dones mostren prou definició, els bebès que porten als cotxets no tenen cara. S’observa una deformació i un buit propi de les imatges generades amb IA".
Passant a les persones que estan en un segon pla, "veiem que fins i tot algunes dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos. Més enrere, en últim terme, ja els cossos es desfiguren fins a no tenir ni tan sols una fisonomia humana clara".
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
- Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes