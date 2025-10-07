Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Verificat denuncia que Aliança Catalana fa servir una imatge falsa de Manresa contra la "immigració massiva"

L'associació contra la desinformació i manipulació a Internet afirma que està generada amb Intel·ligència Artificial

Dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos

Dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos / Arxiu Particular

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Verificat, associació sense ànim de lucre dedicada la verificació de dades d'informacions a les xarxes socials, ha denunciat que Aliança Catalana fa servir una imatge falsa de Manresa contra el que afirma que és una "immigració massiva".

Verificat fa referència a la fotografia que ha difós el perfil d’X d’Aliança Catalana a Manresa en la qual apareixen una vintena de dones amb nenes i bebès, que passegen per la ciutat amb vels i vestits tradicionals. Ho acompanya d’un text en el qual diu que a Manresa els residents estrangers ja són més de 18.000 i "cal una aturada de la immigració massiva". La població de Manresa supera les 80.000 persones.

La imatge de la piulada d'AC

La imatge de la piulada d'AC / Aliança Catalana

Generada amb IA

Segons l'associació de verificació, "la imatge està generada amb intel·ligència artificial". Explica que amb una cerca inversa de parts de la imatge viral es pot comprovar que l’edifici que apareix al fons és la Casa Torrents de Manresa, també coneguda com La Buresa, situada a la plaça de Fius i Palà. La imatge ja havia superat les 132.000 visualitzacions.

Algunes dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos. Més enrere, en últim terme, ja els cossos es desfiguren fins a no tenir ni tan sols una fisonomia humana"

"Però si analitzem el primer pla de la fotografia, tot i que la majoria de les dones mostren prou definició, els bebès que porten als cotxets no tenen cara. S’observa una deformació i un buit propi de les imatges generades amb IA".

S’observa una deformació i un buit propi de les imatges generades amb IA

S’observa una deformació i un buit propi de les imatges generades amb IA / Arxiu Particular

Passant a les persones que estan en un segon pla, "veiem que fins i tot algunes dones agafen a coll bebès que només tenen cames i els falta part del cos. Més enrere, en últim terme, ja els cossos es desfiguren fins a no tenir ni tan sols una fisonomia humana clara".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
  2. El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
  3. Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
  4. Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
  5. Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
  6. Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
  7. Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa
  8. Denuncien una segona agressió a un conductor de bus de Manresa en menys d'un mes

Intervenen 4,3 kg de marihuana i altres substàncies en un 'grow shop' de Berga i investiguen una persona

Intervenen 4,3 kg de marihuana i altres substàncies en un 'grow shop' de Berga i investiguen una persona

Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut

Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut

L’empara de Carles Puigdemont no estarà resolta abans del 2026

L’empara de Carles Puigdemont no estarà resolta abans del 2026

L'actuació en català que ha salvat Max de l'expulsió d'Operación Triunfo: així ha estat

L'actuació en català que ha salvat Max de l'expulsió d'Operación Triunfo: així ha estat

Zurich no acudirà a l'opa del BBVA sobre el Sabadell: «L’operació actual no ofereix una proposta atractiva»

Zurich no acudirà a l'opa del BBVA sobre el Sabadell: «L’operació actual no ofereix una proposta atractiva»

Tornen a detenir l'home acusat de violar la filla a Lleida: trenca l'ordre d'allunyament en menys de 24 hores

Tornen a detenir l'home acusat de violar la filla a Lleida: trenca l'ordre d'allunyament en menys de 24 hores

Catalunya prepara una inversió milionària i noves missions per impulsar la indústria espacial

Catalunya prepara una inversió milionària i noves missions per impulsar la indústria espacial

La devaluació de Barça Studios i la sanció de la UEFA suposen un llast per a l’exercici econòmic del FC Barcelona

La devaluació de Barça Studios i la sanció de la UEFA suposen un llast per a l’exercici econòmic del FC Barcelona
Tracking Pixel Contents