El Col·legi Mare de Déu del Pilar destaca l’aigua com a recurs vital

Un grup d'alumnes treballa la impotància del bé de l'aigua

Un grup d'alumnes treballa la impotància del bé de l'aigua / Arxiu particular

Redacció

Manresa

Els alumnes del Col·legi Mare de Déu del Pilar van fer un treball sobre l’aigua, un bé per a tothom durant, la setmana de la Gent Gran. A més, una de les novetats és que els estudiants poden gaudir de diferents disciplines, a part de les esportives, al recinte polivalent de 2.500m2.

