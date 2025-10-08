Detenen a Manresa un home per quatre robatoris amb força a domicilis del Moianès
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions
Regió7
Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 1 d’octubre a Manresa un home de 28 anys com a presumpte autor de quatre delictes de robatori amb força en habitatges de la comarca del Moianès.
Segons la policia, entre el 31 de juliol i el 2 d’agost es van registrar dos robatoris en un mateix domicili de Castellcir i dues temptatives més en dues cases de Calders. En els fets de Castellcir, els lladres haurien forçat el pany d’una de les portes per accedir a l’interior de l’habitatge, d’on van sostreure joies i diners. A Calders, en canvi, els presumptes autors van ser sorpresos pels ocupants de les cases, que es trobaven a dins en el moment dels intents de robatori.
La investigació dels Mossos va permetre determinar que els quatre fets haurien estat comesos pels mateixos autors. Finalment, el dispositiu policial va culminar amb la detenció d’un dels sospitosos el passat 1 d’octubre a Manresa.
La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions. El detingut va passar el 3 d’octubre a disposició del jutjat d’instrucció número 4 de Manresa.
