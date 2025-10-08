Formació
Endesa es converteix en patrocinador del projecte Dynamics de la UPC Manresa
L'empresa energètica es compromet a donar suport al projecte de vehicle elèctric de competició de l'equip de la universitat manresana
Regió7
L'empresa energètica Endesa va formalitzar la setmana passada un acord de patrocini i vinculació amb el projecte Dynamics, l'equip universitari de la UPC Manresa que impulsa la creació d'un monoplaça elèctric de competició. Una unió que ha de ser un puntal quant al suport per a desenvolupar el talent jove en un sector estratègic com és el de la mobilitat elèctrica.
El director de la UPC Manresa, José Miguel Giménez, va voler destacar la voluntat d’enfortir els llaços entre Endesa i la universitat, ja que aquest conveni és un pas més en el suport de l'energètica al desenvolupament del talent jove i a la promoció de projectes d’innovació dins l’àmbit universitari. Gràcies a aquesta col·laboració, l’equip Dynamics podrà continuar impulsant el seu projecte de vehicle elèctric de competició, que combina enginyeria, sostenibilitat i treball en equip.
Després de la signatura, els representants d’Endesa van visitar les instal·lacions de Dynamics a l'antiga fàbrica Pirelli, on l’equip desenvolupa la part tècnica del monoplaça, acompanyats pels coordinadors tècnics i els team leaders del projecte. La trobada va permetre compartir experiències, reforçar el vincle entre empresa i equip i presentar el projecte des d’un punt de vista més proper.
Els estudiants van poder explicar amb profunditat els canvis que s’han fet per a la transició cap a la motorització elèctrica com, per exemple, l’adaptació del sistema de transmissió al nou motor elèctric, o el disseny i la construcció d’una bateria d’alt voltatge per alimentar-lo. Amb aquest acord, la UPC Manresa i Endesa refermen el seu compromís amb la innovació, la formació pràctica i la col·laboració entre el món acadèmic i l’empresarial.
