Turisme
L’agència manresana Viatges Concord organitza una expedició a l’Uzbekistan
Redacció
Manresa
Un grup de bagencs i de les comarques del voltant, de la mà de l’agència manresana Viatges Concord, van descobrir l’Uzbekistan, una experiència cultural i històrica al cor de l’Àsia Central, centrat en la mítica Ruta de la Seda. Els viatgers de l’expedició van poder gaudir de ciutats com Samarcanda, Bukhara i Khiva, tresors arquitectònics plens de mesquites, madrasas i mausoleus amb les icòniques cúpules blaves. Aquests enclavaments van ser centres neuràlgics del comerç i el coneixement, conservant un patrimoni islàmic impressionant i monumental. Una ruta ideal per als amants de la història de l’antic imperi de Tamerlan i la grandesa arquitectònica medieval.
