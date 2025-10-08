L’alcalde de Manresa diu que la nova residència d'avis «resoldrà una necessitat de la nostra ciutat»
El batlle revela que la construcció de l’equipament s’ha anat cuinant amb discreció, però «Víctor Feliu va marxar sabent-ho»
«Una gran notícia», així descrivia l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, l’anunci del president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa, que la residència del Xup serà una realitat aquest mandat.
El batlle va assegurar que estava «il·lusionat» perquè l’equipament «resoldrà una necessitat de la nostra ciutat, amb llistes d’espera d’una plaça pública de tres-centes persones».
Va informar que la residència es farà seguint «el model que nosaltres sempre hem defensat. Serà un equipament no concessionat sinó construït per la Generalitat i gestionat públicament».
Queden per concretar «com es materialitzarà i en quins terminis, ja que ha de ser un procés ràpid». El barri del Xup hauria d’acollir la nova residència a mitjans del 2028, segons l’anunci del president Illa. Això significarà donar satisfacció «a un barri que té moltes ganes de tenir una residència pública, a les moltes persones grans que necessiten el servei i a la societat civil que la reclamava».
"Víctor, això passarà"
El batlle va explicar que en aquests moments tenia molt present la Plataforma per la Defensa de les Pensions Públiques i els Drets de la Gent Gran i, especialment, l’activista Víctor Feliu, que va morir recentment.
Aloy va revelar que el procés per lligar la construcció de l’equipament públic s’havia anat cuinant amb discreció, però la certesa que, finalment, s’havia aconseguit desencallar va fer possible que la regidora de Presidència, Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs, «li digués: ‘Víctor, això passarà’. La regidora li va poder anunciar que es faria. El Víctor va marxar sabent-ho», va explicar emocionat l’alcalde.
Per al dia 15 d'octubre s'espera la visita de la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya, Mònica Martínez, a Manresa. Durant la trobada s'espera que es puguin oferir més detalls de la construcció del geriàtric públic al barri manresà del Xup.
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal