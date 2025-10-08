L'Ecoviure de Manresa centrarà l'edició d'enguany en l'ús de les plantes com a font de salut
La fira celebrarà la seva 26a edició entre els dies 19 i 26 d'octubre, amb una cinquantena de parades a la fira del cap de setmana i una desena de jornades professionals
El plat fort del certamen serà el cap de setmana del 25 i 26 d'octubre, al Passeig, amb activitats per totes les edats i expositors que animen al consum responsable
La 26a edició de la fira Ecoviure de Manresa tornarà a portar una cinquantena d'expositors al Passeig Pere III per incentivar un canvi en l'estil de vida de la ciutadania. Enguany, el protagonisme del certamen se l'emportaran les plantes i els seus usos com a font de salut i sostenibilitat. Com ja és costum des de fa unes edicions, durant la setmana se celebraran una desena de xerrades i conferències relacionades amb la cura del planeta per part de diferents sectors professionals de la ciutat i la comarca, però el cap de setmana tornarà a ser el vincle d'unió entre la sostenibilitat i la ciutadania.
Tot i que l'eix temàtic serà el de les plantes i totes les seves aplicacions en la millora de la salut, el regidor d'Acció Climàtica de l'Ajuntament de Manresa, Pol Huguet, ha recordat que "la fira continuarà donant visibilitat a moltes temàtiques diverses". Huguet també ha volgut destacar que es mantingui la relació de col·laboració amb les biblioteques de la ciutat, que acolliran exposicions on s'ensenyarà a utilitzar i aprofitar plantes silvestres, i jornades de tallers, on es descobrirà una nova manera de passar temps amb els més menuts de casa, així com l'acompanyament ideal quan s'iniciïn en el món dels videojocs.
De la mateixa manera, el regidor d'Acció Climàtica també ha posat de manifest la consolidació del vincle amb el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya (CLAM) que enguany reproduirà dos films relacionats amb el compromís amb el planeta. La francesa Arco, nominada com a Millor llargmetratge d'animació al Festival de Sitges, es projectarà diumenge 19 d'octubre als Cinemes Bages Centre. I el mateix dia, a l'auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, es podrà veure L'altra cara de la transició verda: qui paga el preu de la transició energètica, un documental que mostra l'efecte que està tenint la descarbonització europea a països com Xile i l'Argentina.
El plat fort de l'edició d'enguany
El mateix Huguet ha definit com "el plat fort d'aquesta edició" la xerrada i el petit concert que oferirà dissabte 25 d'octubre a les sis de la tarda al patí del Casino la soprano navarresa Raquel Andueza. Una activitat on la cantant exposarà la seva història personal, marcada per la recuperació de la veu gràcies al contacte amb la natura. A continuació, oferirà un petit recital en directe que posarà en relleu una nova col·laboració del certamen amb altres projectes a la Catalunya central: Espurnes Barroques.
Durant tot el cap de setmana, la ciutadania podrà conèixer de primera mà multitud de plantes i estratègies per fer un gir de 180 graus a la seva relació amb la sostenibilitat. Aquestes activitats es concentraran sobretot durant el cap de setmana, i permetran conèixer com rentar la cara a les restes de menjar que encara es poden aprofitar, com incloure a les receptes tradicionals algunes plantes silvestres a l'abast de tothom, o fins i tot tallers per conèixer receptes amb algunes plantes medicinals.
Jornades professionals durant la setmana
Com ja fa anys que s'ha convertit en habitual al certamen, la programació s'allarga durant tota la setmana prèvia al cap de setmana de fira amb xerrades i taules rodones adreçades a professionals. Algunes d'elles ja amb recorregut i èxit comprovat, com la 5a Jornada Tècnica de l'Aigua, que enguany girarà al voltant de la seguretat en el món de l'aigua; o la 15a edició del Fòrum Energia, que com ha explicat Alba Subirana, responsable de comunicació d'Aigües de Manresa, "aprofitarà l'apagada del mes d'abril per aprofundir sobre el futur de les xarxes elèctriques".
A més d'aquestes dues propostes ja consolidades, la fira aposta per portar per primera vegada les Jornades Ciutat, Salut i Clima, o una xerrada sobre l'agroecologia i l'agricultura regenerativa, que provarà d'exposar els reptes i futur del sector, i que es podrà complementar amb el Festival REVIVE, una trobada de professionals i practicants de l'agricultura i ramaderia regenerativa.
