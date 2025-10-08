Manresa aprova 100 accions per a la igualtat de gènere
Entre les mesures hi ha incentivar la presència femenina en àmbits tecnològics, afegir més perspectiva de gènere a la seguretat i augmentar la xarxa de lluita contra la violència masclista
El Pla d’Igualtat de Gènere de Manresa 2025-2029 inclou un centenar d’accions fruit d’un treball compartit amb entitats de la ciutat, agents socials i institucionals, personal tècnic i polític i ciutadans.
El nou Pla arriba després de l’avaluació realitzada i planteja línies estratègiques així com un recull de necessitats detectades en les sessions participatives i l’enquesta a la ciutadania que orienten els àmbits on cal posar esforços per a treballar la perspectiva de gènere i interseccional a l’Ajuntament de Manresa i les seves diferents polítiques públiques. És d’aquí d’on sorgeixen les 97 accions que es proposen.
Què és la interseccionalitat?
La interseccionalitat examina com l’edat, el gènere, la nacionalitat, la classe, la discapacitat, l’orientació sexual i la religió interaccionen en múltiples i sovint simultanis nivells. La teoria proposa que cal pensar cada element o tret d’una persona com inextricablement unit amb tots els altres per poder comprendre de forma completa la pròpia identitat. Aquest marc pot usar-se per comprendre com ocorre la injustícia sistemàtica i la desigualtat social des d’una base multidimensional.
Equitat real
La regidora de Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament , Isabel Sánchez Pulido, ha afirmat que en el tercer pla d’igualtat de gènere de Manresa s’ha treballat «per avançar cap a una societat realment equitativa». I ha destacat que del centenar d’accions que contempla n’hi ha una trentena noves.
Tot plegat servirà per donar continuïtat a la Comissió del nomenclàtor i al seu treball per a la incorporació de dones diverses en els noms de carrers, places, equipaments i espais públics en general. També es donarà suport i visibilitat a dones referents de diversos àmbits i visibilitzant diferents manifestacions de la feminitat.
Es reconeixeran els moviments socials feministes i les seves aportacions i s’actualitzarà el registre d’entitats del municipi amb perspectiva de gènere tenint en compte la presència de dones a les entitats i a les juntes.
Es revisaran els ítems en matèria de gènere a les bases reguladores de les subvencions a les entitats culturals i s’incorporarà la perspectiva de gènere i interseccional a la programació de la Festa Major (artistes femenines diverses, equips de so i llum formats per dones, equip de producció, operàries...), comptant amb missatges feministes a les falques i procurar que a tota la comunicació no es reprodueixin estereotips.
També es treballarà el xoc cultural de les nenes i joves de la ciutat, la segregació de gènere o l'absentisme selectiu en activitats escolars en què les nenes no hi participen.
Un altre aspecte serà promoure la participació de les nenes a les activitats extraescolars en l’àmbit de les ciències i la tecnologia mitjançant la reserva de places a nenes, oferint períodes de prova.
L’elaboració de materials pedagògics per als centres de primària i secundària serà un altre àmbit d’actuació, així com promoure espais de trobada i activitats per a dones d’origen divers, sobretot en aquelles àrees on hi ha més població migrada, amb l’objectiu de reforçar el seu capital social i lluitar contra la soledat.
L’impacte de la pobresa
S’analitzarà l’impacte de la pobresa en les dones i quina és la situació de la pobresa femenina a Manresa, per tal de poder marcar accions diferencials per donar resposta a les necessitats de les dones.
Uns altres objectius són implementar campanyes per a treballar els efectes negatius de la pressió estètica, dotar d’eines i recursos a les juntes de les entitats i clubs esportius per a dur a terme actuacions que tinguin l’objectiu d’ampliar la participació de nenes i dones en l’esport, i incorporar la perspectiva de gènere en les anàlisis de la mobilitat i el transport.
S’acorda continuar impulsant la millora de l’enllumenat públic de la ciutat amb perspectiva de gènere. A partir dels estudis en matèria d’urbanisme ja realitzats, detectar els punts foscos, itineraris i parades de bus, entre d’altres, que no estan prou ben il·luminats i generen inseguretat. I aplicar les mesures correctores convenients.
S’elaborarà un Pla de Seguretat Local amb perspectiva de gènere i interseccional i es crearà una xarxa local d’establiments, identificats amb distintius, per lluitar contra les violències masclistes, que esdevindran punts informatius i de referència per a la ciutadania en prevenció i sensibilització envers les violències masclistes.
Es treballarà per a millorar la ubicació, accés i instal·lacions del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) amb l’objectiu de fer un espai amable, accessible, cèntric i obert a la ciutadania, que compti amb una infraestructura adequada a les necessitats i demandes del servei, i s’organitzaran tallers de prevenció de les violències masclistes als centres educatius de la ciutat adreçats a l’alumnat.
- Una agent dels Mossos ferida i destrosses en quatre cotxes per un home que llança pedres des d'un pont, a Balsareny
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- Els hereus poden pagar l’Impost de Successions amb els diners del difunt: com fer-ho segons la llei
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- Arbres i pisos suturen el nou espai públic de la Nova Alcoholera a Manresa
- Antonio Orozco relata la seva caiguda i ressorgiment després de tocar fons: “Havia perdut el control i això em va espantar”
- Dues persones resulten ferides en bolcar un 4x4 a Manresa