Col·locació de la primera pedra del nou edifici de la Generalitat a Manresa
El conseller de la Presidència presidirà aquest dissabte l’acte d’inici de la construcció al solar dels carrers de Galceran Andreu i de la Codinella
L'adjudicació de les obres es va fer el juliol passat a l’UTE formada per la manresana Cots i Claret i Certis Obres i Serveis S.A., de Balenyà
Després dels enderrocs, de la recerca arqueològica amb uns resultats interessants, però menys espectaculars del que s'esperava; d'algun ensurt i retard, i d'un projecte arquitectònic que ha incorporat alguna novetat pel camí, aquest dissabte, dia 11 d'octubre, es farà l'acte de col·locació de la primera pedra del nou edifici corporatiu de la Generalitat de Catalunya a Manresa, que donarà servei a la Catalunya Central.
Situat al solar que hi ha a la cruïlla dels carrers de Galceran Andreu i de la Codinella, al costat de la passarel·la de les Escodines, també inclou la part de l'edifici dels antics jutjats, a la Baixada de la Seu, que s'ha conservat.
Hi participaran els arquitectes
L'acte l'encapçalarà el conseller de la Presidència, Albert Dalmau Miranda, que estarà acompanyat per la delegada del Govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero Orejuela; la secretària general del Departament de la Presidència, Eva Giménez, i l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia. Serà un acte tancat per motius de seguretat i, posteriorment, les autoritats es dirigiran a peu fins al Parc de la Seu per participar, a les 11 del matí, en l’acte públic i obert d’inici d’obres de construcció de l’edifici, adreçat a totes les alcaldies de la Catalunya Central.
En aquesta ocasió, també hi intervindran els arquitectes que han dissenyat l’edifici. Es tracta de l'UTE formada per CDB Arquitectura SLP i RFArq Arquitectos SLP, que ha projectat una seu de la qual en destaca el pati central amb coberta vidriada, que actuarà com a interior d’illa per a la ciutadania, accessible des dels carrers de la Codinella i de Galceran Andreu i connectat amb el Parc de la Seu. El nou edifici tindrà un acabat de pedra per adequar-se al context del Centre Històric on s'ubica.
Serà un equipament de més de 9.075,34 m2, 460 m2 dels quals es destinaran a la nova Oficina d’Atenció Ciutadana, i tindrà capacitat per a 250 treballadors. Concentrarà totes les dependències de l’administració catalana que actualment estan disperses per la ciutat que, segons va informar el 2020 l'aleshores delegada del Govern a la Catalunya Central, Alba Camps, suposava el pagament d'un milió d'euros de despesa a l'any, entre els lloguers, subministraments i manteniment.
Una durada de 30 mesos
La Generalitat va fer saber el passat mes de juliol que el concurs públic per fer les obres l'havia guanyat la Unió Temporal d’Empreses (UTE) formada per la manresana Cots i Claret i per Certis Obres i Serveis S.A., amb la raó social a Balenyà. L’adjudicació es va fer per un import de 16.569.722,89 euros (IVA inclòs). Pel que fa a la part de les instal·lacions, es va adjudicar el contracte a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, per 6.095.168,04 euros (IVA inclòs). Es va dividir l'actuació en dos lots que sumen 22 milions. El termini d’execució de les obres és de 30 mesos (dos anys i mig) i, pel que fa a les instal·lacions, de 18 mesos (un any i mig).
El projecte de com serà la nova seu del Govern es va presentar el desembre de fa cinc anys.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social
- El supermercat xinès dels horrors: marisc caducat, peix podrit i conserves no aptes per consumir