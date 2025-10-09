Cremen quatre contenidors i afecta un arbre de matinada a Manresa
Paral·lelament, una campana extractora s'ha incendiat aquest dijous al carrer Puigterrà de Dalt, tot i que el foc ha estat extingit en minuts sense complicacions
Quatre contenidors s'han incendiat aquesta matinada al carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Manresa. Els Bombers han rebut l'avís per l'incident a la 1.11 h, que s'ha produït a l'alçada del número 36 del carrer. El foc s'ha propagat també per un arbre, i ha acabat afectant la funda d'una moto que hi havia aparcada que hi havia a pocs metres. Els Bombers hi han treballat amb una dotació per extingir les flames. No hi ha hagut cap edifici ni persona ferida.
Paral·lelament, prop de les set del matí d'aquest dijous al 19 carrer Puigterrà de Dalt s'ha incendiat la campana extractora de la cuina d'un pis. Un dels habitants de l'habitatge en qüestió ha apagat el foc de l'electrodomèstic en pocs minuts, per la qual cosa a l'arribada dels Bombers, la seva tasca s'ha centrat a revisar que l'aparell hagués quedat completament extingit. També han ventilat el domicili i el servei ha quedat finalitzat en pocs minuts. En aquest incident tampoc hi ha hagut persones afectades.
