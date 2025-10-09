Els Mossos detecten irregularitats en una de cada cinc discoteques de la regió
Les infraccions de seguretat més freqüents són la presència de personal de vigilància no habilitat i el mal estat de les sortides d’emergència
Darrere de cada nit de festa, hi ha el treball d'un equip que sovint passa desapercebut, però que té un paper clau per garantir la seguretat. Es tracta dels agents de la Unitat de Policia Administrativa dels Mossos d’Esquadra, que vetllen perquè els locals d’oci nocturn compleixin la normativa. Durant el 2024, van dur a terme prop de 1.200 actuacions en discoteques d’arreu de Catalunya. Els resultats mostren que en un 18% dels casos es van detectar incompliments de la normativa. Per tant, una de cada cinc discoteques comet alguna irregularitat, un percentatge similar al de la regió central.
"El que més ens preocupa és la seguretat. En algunes inspeccions, ens hem trobat objectes que obstrueixen les vies d’evacuació i, en cas d'incendi, això suposaria un risc important", explica el caporal de la unitat a la Regió Policial Central, Lluís Vilà. La seva és una unitat petita, formada per un sergent, dos caporals i tres agents, però el seu àmbit d’actuació és ampli, ja que engloba la seguretat privada, la compravenda d’objectes de segona mà, el control del món del joc i tot allò relacionat amb l’oci nocturn, com ara festivals, sales de festa, discoteques i bars musicals.
Inspeccions abans i durant els esdeveniments
Normalment, les inspeccions que du a terme la unitat segueixen un mateix procediment. Abans de cada celebració, comproven les mesures de seguretat i la documentació obligatòria. En aquest sentit, segons Vilà, les infraccions més comunes són de tipus documental, com ara no disposar de la llicència d’activitat, tenir els extintors en mal estat o sense senyalitzar, o no exhibir el cartell obligatori de la prohibició de venda de begudes alcohòliques a menors. Tot i això, puntualitza que les infraccions que més el preocupen són les que posen en risc la seguretat de les persones.
Posa com a exemple els incompliments relacionats amb l’estat de les sortides d’emergència, com ara localitzar obstacles que dificultarien una hipotètica evacuació dels assistents. El caporal explica que, en aquests casos, a banda de la denúncia, es requereix a l’organitzador que aturi l'activitat immediatament. De fet, en una ocasió, recorda que no es va permetre l’inici d’una revetlla fins que els serveis tècnics van desmuntar una estructura exterior tipus carpes, instal·lades just darrere de les sortides d’emergència. "El desallotjament és sempre l’últim recurs. Normalment, quan expliquem el risc, els organitzadors col·laboren de seguida, perquè són els primers interessats a garantir la seguretat", afegeix.
Personal de seguretat no habilitat i altres infraccions
Una altra de les irregularitats més habituals és la del personal de seguretat sense l’habilitació professional o amb el títol caducat. "Comprovem que les persones contractades per a la vigilància tinguin la targeta identificativa i estiguin habilitades per fer aquesta tasca. Sovint, el mateix local no n’és conscient, i per això ens encarreguem de verificar-ho", explica el caporal.
A tall d’exemple, el 2023, la Unitat Regional de Policia Administrativa de la Regió Central va denunciar un establiment d’oci nocturn per permetre l’entrada a 29 menors de 16 anys, i un altre per superar en gairebé 300 persones l’aforament màxim autoritzat, amb el consegüent risc per als assistents. "Disposem d’unes ràtios per calcular l’aforament i, si es detecta una superació molt alta, es poden aplicar mesures com el desallotjament. Tot i això, és una situació molt poc freqüent", explica Vilà.
Entre les denúncies més destacades del 2024, hi ha les interposades a dos establiments amb sortides d’emergència inoperatives durant l’horari d’obertura, i una altra a un local que permetia l’entrada de menors i feia un ús indegut del dret d’admissió. Aquest ús indegut sol produir-se precisament per permetre l’accés a menors en locals restringits a majors d’edat.
La unitat també col·labora de forma coordinada amb els ajuntaments, policies locals i serveis d’emergència per garantir les mesures de seguretat dels grans esdeveniments musicals, sobretot en dates assenyalades com Carnaval, la revetlla de Sant Joan, la Castanyada o Cap d’Any.
Subscriu-te per seguir llegint
- El cas més insòlit de fallida: va guanyar un sorteig de milers d’euros a la setmana i ara està arruïnat
- La teva rentadora farà bona olor i quedarà impecable amb aquest producte desconegut per molts
- El negoci de la compravenda de palets de productes retornats d’Amazon: «El camió que arriba avui està venut demà»
- Un home que passejava cinc gossos cau per un barranc a Sant Quirze Safaja
- Cistells plens en el concurs de Castellar del Riu malgrat la recent afluixada en la producció de bolets
- «Hi havia una alpinista que feia expedicions sense trepitjar les empremtes dels homes perquè no es digués que caminaven més còmodament que els mascles»
- Necrològiques del 4 d'octubre del 2025
- Detenen un veí de Castellbell per presentar-se a casa d'un regidor i amenaçar-lo de mort: 'Vam patir per si ens feia mal