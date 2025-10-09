Educació
FEDAC Manresa es mobilitza per la pau i la conciliació davant els conflictes internacionals actuals
Regió7
Manresa
En el marc del projecte educatiu de FEDAC Manresa i sota el lema del curs Implica’t en el món, l’alumnat de secundària va protagonitzar una jornada de reflexió activa i protesta pacífica per promoure la cultura de la pau i la conciliació davant els conflictes internacionals actuals. L’activitat, impulsada des de l’àrea de Recerca i Sentit i el projecte «TUtopia», va començar amb la projecció d’un vídeo de reflexió proposat pels alumnes de 4t d’ESO. Després es va fer a una marxa simbòlica per la pau, que va recórrer els carrers fins a l’Ajuntament de Manresa.
