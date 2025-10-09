Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FEDAC Manresa es mobilitza per la pau i la conciliació davant els conflictes internacionals actuals

Els alumnes de FEDAC Manresa seguint les explicacions de Marc Aloy davant de l'ajuntament

Els alumnes de FEDAC Manresa seguint les explicacions de Marc Aloy davant de l'ajuntament / FEDAC Manresa

En el marc del projecte educatiu de FEDAC Manresa i sota el lema del curs Implica’t en el món, l’alumnat de secundària va protagonitzar una jornada de reflexió activa i protesta pacífica per promoure la cultura de la pau i la conciliació davant els conflictes internacionals actuals. L’activitat, impulsada des de l’àrea de Recerca i Sentit i el projecte «TUtopia», va començar amb la projecció d’un vídeo de reflexió proposat pels alumnes de 4t d’ESO. Després es va fer a una marxa simbòlica per la pau, que va recórrer els carrers fins a l’Ajuntament de Manresa.

