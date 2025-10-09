Mil inscrits a la primera cursa antiracista de Manresa
El dissabte 18 d’octubre, a les 10 i a 2/4 de 12 del matí, es podrà sortir a córrer contra el racisme
Redacció
Des de Mai Més, el col·lectiu organitzador de la cursa i que treballa a Manresa contra tots aquells qui alimenten el feixisme i qualsevol forma de racisme i odi, valoren de manera molt positiva la resposta de les veïnes de Manresa a la primera cursa antiracista que s’organitza a la ciutat, el pròxim dissabte 18 d’octubre, a les 10 del matí, un miler de persones sortiran a córrer contra el racisme.
Destaquen que aquesta resposta massiva demostra que hi ha molta gent que està disposada a mobilitzar-se contra aquells que volen trencar la convivència a la ciutat i que aquesta resposta engresca a continuar construint un mur de contenció que barri el pas a les organitzacions racistes i d’extrema dreta.
La programació
La jornada no constarà únicament de la cursa de 5 Km pel centre de la ciutat, a més comptarà amb el cros infantil d’un kilòmetre per tal que les més petites de casa també puguin participar d’aquestes jornades, d’un acte central de cloenda de la cursa, una fira d’entitats, monòlegs i un dinar popular. A les 10 del matí es donarà el tret de sortida a la cursa de 5 quilòmetres i a 2/4 de 12 del matí començarà el cros infantil.
Mai Més afirma que la cursa és només la primera mobilització, el tret de sortida d’un col·lectiu que té el compromís d’articular la lluita i l’acció política contra el feixisme i els discursos racistes durant els anys vinents, l’entitat afirma que construir comunitats fortes, treballar amb diferents sectors de la societat i "plantar-se fermament contra aquells que volen trencar la nostra ciutat, seran la clau per no deixar créixer a les organitzacions racistes".