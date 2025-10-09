El Parlament aprova l’inici immediat d'obres perquè dues escoles de Manresa deixin d'estar en barracons
Els Comuns han presentat la moció i celebren l'acord perquè els centres educatius Valldaura i Les Bases tinguin un edifici definitiu
El grup parlamentari dels Comuns ha presentat una moció que ha estat aprovada pel Parlament de Catalunya per a l’inici immediat d'obres perquè dues escoles de Manresa deixin d'estar en barracons.
D'aquesta forma, els centres educatius Valldaura i Les Bases tindran un edifici definitiu després de passar anys en mòduls provisionals.
Segons han informat, el Parlament de Catalunya ha aprovat la moció del grup dels Comuns per impulsar un pla de xoc que adapti els centres a les onades de calor i fred, eliminar els mòduls provisionals i revertir el dèficit històric d’inversions educatives.
La iniciativa suposa un pas endavant per adaptar els centres a l’emergència climàtica i garantir condicions dignes per a l’alumnat i el professorat.
La moció insta el Govern a aprovar un protocol de temperatures per a tots els centres educatius i un pla d’inversió específic per adaptar les escoles i instituts més vulnerables o amb edificis més antics. També es preveu la creació d’un fons econòmic estable per recuperar el dèficit inversor en infraestructures educatives i un mapa interactiu de centres que permeti fer seguiment públic de les actuacions. A més, la iniciativa inclou mesures per assegurar que totes les escoles disposin d’espais interiors com a refugis climàtics, patis amb ombra i fonts d’aigua, i per eliminar progressivament els mòduls provisionals que encara afecten desenes de centres arreu del territori.
En la seva intervenció, el diputat Lluís Mijoler ha instat a garantir que “l’escola sigui un espai segur, habitable i saludable”. Per això ha reclamat “un compromís perquè cap infant o docent torni a passar un estiu més sense aire, ombra o dignitat“.
Comissió de seguiment
Pel que fa a les obres ja previstes i les ampliacions dels centres, la iniciativa dels Comuns exigeix l’inici immediat de les obres previstes i les ampliacions que cal fer arreu de Catalunya, en el cas de Manresa, l’eliminació dels barracons a les escoles Valldaura i Les Bases, aquestes actuacions, juntament amb la creació d’una comissió de seguiment amb participació de la comunitat educativa i del món local, permetran garantir transparència i equitat territorial en l’execució de les millores.
El Govern queda compromès, per tant, a incloure en els propers pressupostos el finançament suficient i finalista per executar totes les actuacions previstes i assegurar una xarxa d’equipaments educatius digna, eficient i sostenible arreu de Catalunya. Els Comuns aconsegueixen així situar l’educació pública al centre de la lluita contra l’emergència climàtica i del reequilibri territorial.
Millores territorials aprovades
El text acordat estableix actuacions prioritàries per garantir confort tèrmic i millores estructurals als centres educatius en diverses comarques. Concretament, s’insta a executar immediatament mesures de climatització com la instal·lació de ventiladors de sostre, sistemes de fred/calor, ombres als patis i fonts operatives. Aquestes mesures s’hauran d’estendre progressivament a tots els centres que ho requereixen, però han de començar per aquells amb major risc i vulnerabilitat.
La moció també aposta per la substitució dels mòduls provisionals i a iniciar les obres definitives en els centres amb major antiguitat i precarietat, així com altres centres amb mòduls provisionals o espais improvisats a llarg termini.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Arriba la primera gran DANA de la tardor: tot el Mediterrani en avís per pluges torrencials i inundacions
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Crida a prop de 2.000 veïns de Cardona i Sallent a fer-se nous controls per a un estudi de salut
- Mor als 53 anys Gemma Armengou, impulsora del futbol i el futbol sala femení berguedans
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Aquest és el sector que cobra més diners de la jubilació: 2.905,43 euros cada mes de la Seguretat Social