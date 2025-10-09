Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
Els problemes amb què havien de conviure els habitatges de l’entorn de l’Express Super de la carretera de Vic quan venia begudes alcohòliques fins a altes hores de la matinada s’han acabat
La determinació de l’Ajuntament de Manresa, després de les reiterades demandes del veïnat afectat, d’acabar amb els problemes d’incivisme generats per la clientela de l’establiment Express Super de la carretera de Vic quan el negoci podia vendre alcohol fins a altes hores de la matinada, ha donat resultats més que visibles. El portaveu dels veïns que van instar el consistori a resoldre-ho ha assegurat a Regió7 que, d’ençà que tanca més d’hora, han notat una millora «sorprenent».
Les queixes dels veïns dels pisos entorn de l’Express Super, al número 17 de la carretera de Vic, van començar fa tres anys. Denunciaven la presència constant de persones en estat etílic a la via pública, de baralles, discussions, soroll i actes d’incivisme, com gent vomitant i fent les necessitats al carrer.
Les accions del consistori
La decisió de l’Ajuntament de modificar l’ordenança de civisme per prohibir la venda de begudes alcohòliques d’11 de la nit a 8 del matí en comerços que no siguin de restauració, que va entrar en vigor el 17 de maig del 2023, no va comportar millores i les queixes dels veïns van continuar, amb la presentació a l’Ajuntament, l'agost passat, d’un recull de la problemàtica amb 71 signatures de suport.
Va donar resultat i el 13 d’agost l’Ajuntament va informar el negoci en qüestió que hauria de tancar a partir de les 10 de la nit, en horari d’estiu, i a partir de les 9 del vespre, en horari d’hivern. Si bé ha calgut una novaa empenta dels veïns perquè la Policia Local els faci complir l’horari, s’ha aconseguit i els afectats han volgut fer pública la seva satisfacció amb els resultats i amb la decisió de l’Ajuntament.
Aprofiten per recordar altres veïns que es trobin en la mateixa situació que hi ha solucions. De fet, en declaracions a Regió7, l’alcalde Marc Aloy va dir que «aplicarem aquesta mesura cada vegada que ens trobem una activitat que incompleix la normativa i que generi aquests conflictes».
