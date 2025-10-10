Dilluns a la tarda es reobrirà el trànsit en un tram del carrer de Lluís Millet de Manresa
Durant les darreres setmanes en aquest entorn s’han fet treballs a la xarxa de clavegueram
El mateix dia durant el matí hi haurà un tall de trànsit al passatge de Ribera
Regió7
Manresa
En el marc de les obres de millora del clavegueram al carrer de Lluís Millet, que formen part del Projecte d'urbanització del Polígon 2 del Pla Parcial la Parada, l'Ajuntament informa que dilluns a la tarda s'obrirà al trànsit de vehicles el tram del carrer Lluís Millet comprès entre el carrer de la Pau i el Camí Vell de Santpedor.
- El trànsit en aquest tram es regularà en un únic sentit de circulació, en direcció al Camí Vell de Santpedor.
- Els treballs d'urbanització de les voreres en aquest tram continuaran en marxa.
D'altra banda, també dilluns, de 9 del matí a 2 del migdia, l’empresa Endesa Distribució Elèctrica farà treballs de pavimentació relacionats amb la reparació d'una avaria en una línia de la xarxa de Mitja Tensió situada al passatge de Ribera, número 18. Durant la intervenció, el trànsit de vehicles al passatge estarà tallat.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»