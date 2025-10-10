Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Dilluns a la tarda es reobrirà el trànsit en un tram del carrer de Lluís Millet de Manresa

Durant les darreres setmanes en aquest entorn s’han fet treballs a la xarxa de clavegueram

El mateix dia durant el matí hi haurà un tall de trànsit al passatge de Ribera

Imatge d'arxiu d'unes obres al clavegueram en un carrer de Manresa

Imatge d'arxiu d'unes obres al clavegueram en un carrer de Manresa / Arxiu/G.C.

Regió7

Manresa

En el marc de les obres de millora del clavegueram al carrer de Lluís Millet, que formen part del Projecte d'urbanització del Polígon 2 del Pla Parcial la Parada, l'Ajuntament informa que dilluns a la tarda s'obrirà al trànsit de vehicles el tram del carrer Lluís Millet comprès entre el carrer de la Pau i el Camí Vell de Santpedor.

  •  El trànsit en aquest tram es regularà en un únic sentit de circulació, en direcció al Camí Vell de Santpedor.
  •  Els treballs d'urbanització de les voreres en aquest tram continuaran en marxa.

D'altra banda, també dilluns, de 9 del matí a 2 del migdia, l’empresa Endesa Distribució Elèctrica farà treballs de pavimentació relacionats amb la reparació d'una avaria en una línia de la xarxa de Mitja Tensió situada al passatge de Ribera, número 18. Durant la intervenció, el trànsit de vehicles al passatge estarà tallat.

TEMES

Tracking Pixel Contents