La Diputació desplegarà a Manresa un pla per prevenir els suïcidis
La capital del Bages se suma a la commemoració del Dia de la Salut Mental
La prevenció del suïcidi, una de les primeres causes de mort en persones d’entre 15 i 44 anys, serà una de les prioritats de la Xarxa Intermunicipal de Salut Mental que impulsa la Diputació de Barcelona, de la qual Manresa en forma part. Ho ha anunciat aquest divendres al matí el regidor de Salut de l’Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí, durant l’acte per commemorar el Dia de la Salut Mental. La Xarxa Intermunicipal, una prova pilot que es porta a terme a set poblacions, parteix de la base que els municipis juguen un paper clau en el benestar emocional de les persones.
L’acte s’ha celebrat al casal cívic i comunitari de la Font dels Capellans organitzat per la Taula de la Salut Mental de Manresa, que està formada per una trentena d’entitats i institucions de la ciutat. Valentí ha destacat el treball conjunt i coordinat que es porta a terme gràcies a aquesta eina, i també ha ressaltat la importància que els municipis desenvolupin polítiques de salut mental «perquè és en els entorns més propers que es poden resoldre les mancances».
A l’acte també ha intervingut la regidora de Drets Socials i Persones Grans, Mariona Homs. Ha destacat que la Taula de la Salut Mental és una eina molt potent perquè «les ciutats que tenen xarxa són més fortes i estan més ben protegides». Ha donat les gràcies a tots els seus responsables «per picar pedra».
L'oci cura el que el silenci amaga
«L’oci cura el que el silenci amaga». Aquest ha estat el lema del Dia de la Salut Mental a Manresa. S’ha posat èmfasi en la importància de l’oci, i si és possible en comunitat, per mantenir una bona salut mental, lluitar contra els trastorns o alleugerir els seus símptomes. Durant l’acte, usuaris d’entitats que vetllen per una bona salut mental han llegit un manifest en el qual han destacat que l’oci és vital per generar benestar emocional.
A més a més de Valentí i Homs, a l’acte també hi han assistit el gerent de la Regió Sanitària de la Catalunya central, Toni Sánchez, i la directora de Salut Mental de la Fundació Althaia, Àurea Autet.
El Dia Mundial de la Salut Mental se celebra amb la finalitat de sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància i les conseqüències personals i socials de les diferents problemàtiques en salut mental, i el seu impacte en les persones, famílies i comunitat. Es calcula que una de cada quatre persones pateix o patirà en algun moment de la seva vida un problema de salut mental.
