Jéssica Albiach demana al president del Baxi que no jugui el partit contra l'israelià Hapoel Jerusalem
La presidenta del grup parlamentari dels Comuns s’ha adreçat per carta a Josep Maria Herms
Regió7
La presidenta del grup parlamentari dels Comuns, Jéssica Albiach, s'ha adreçat per carta als presidents del Baxi Manresa, del Joventut de Badalona i del Barça per demanar-los que no disputin els partits amb equips israelians previstos per la pròxima setmana.
En la carta adreçada a Josep Maria Herms, president del Baxi Manresa, Albiach demana un gest per part dels clubs catalans perquè no disputin els partits previstos els pròxims 14 i 15 d’octubre contra equips israelians en les competicions europees de bàsquet com l’Eurolliga, la Champions FIBA i l’Eurocup FIBA.
Albiach recorda que “a un estat genocida se l’ha d’aïllar, no se’l pot normalitzar; participar en competicions esportives amb equips d’aquest estat com si res és legitimar el genocidi i mirar cap a una altra banda davant la barbàrie”, i apel·la als clubs catalans a actuar “amb responsabilitat i compromís amb els drets humans”.
En les cartes adreçades als tres clubs, Albiach assenyala que no hi pot haver “normalitat esportiva” mentre continuï el bloqueig i la vulneració sistemàtica de drets humans a Gaza. “L’esport ja va reaccionar amb responsabilitat i compromís amb els drets humans davant la invasió il·legal de Rússia a Ucraïna. Ara també cal actuar; Israel no pot tenir presència ni a la Vuelta ni a les competicions internacionals de bàsquet ni a cap esdeveniment esportiu que serveixi per rentar la seva actuació”, defensa Albiach.
La presidenta dels Comuns recorda que el Parlament de Catalunya va guardar la setmana passada un minut de silenci en respecte per les víctimes del genocidi a Palestina, i denuncia que ja són més de 65.000 palestins i palestines morts, “una gran part dels quals són nenes i nens”.
Mobilització de les aficions dels clubs
En el cas del Baxi Manresa, que ha d’enfrontar-se al Hapoel Bank Yahav Jerusalem el 15 d’octubre, Albiach destaca que “tant l’afició com algunes penyes del club s’han mobilitzat per intentar evitar que el partit es disputi, assegurant que permetre’l implicaria blanquejar un genocidi”.
A la seva carta al Joventut de Badalona, que jugarà el dia 14 d’octubre contra el Hapoel Holon, Albiach també fa referència a aquestes mobilitzacions i recorda que “la FIFA i la UEFA s’estan plantejant excloure Israel i els seus equips de totes les competicions, tal com van fer amb Rússia”.
Finalment, en la seva carta al president del Barça, Joan Laporta, Albiach li demana que el club “faci un pas endavant i que els seus equips es neguin a jugar amb equips israelians fins que s’aturi el genocidi; un pas valent i de respecte als drets humans que enllaça amb els valors que sempre ha demostrat el club blaugrana, inclús en els anys foscos de la dictadura franquista”. El Barça ha de jugar a domicili contra el Maccabi Tel Aviv el pròxim dia 14 en un partit que està previst que es jugui a Sèrbia.
“Tant de bo els clubs catalans siguin un exemple de compromís amb la justícia i els drets humans”, conclou Albiach, que reclama justícia i reparació per al poble palestí abans que es puguin reprendre relacions esportives amb l’estat d’Israel.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»