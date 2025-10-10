Manresa homenatjarà Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament
La convocatòria és dimecres vinent, dia 15 d'octubre, i inclourà el parlament de l’historiador manresà Jordi Pons, una lectura de textos amb La Veurem Teatre i cançons amb la coral Eswèrtia
Regió7
Òmnium Bages-Moianès coordina l’organització de l’homenatge a Lluís Companys en el 85è aniversari del seu afusellament. L'entitat fa una crida a les entitats i els partits polítics, i també a la ciutadania, a participar en l’ofrena floral, que tindrà lloc dimecres vinent, dia 15 d'octubre, davant del monument al president Companys, per reivindicar-ne la figura i també el restabliment de la memòria democràtica de totes les víctimes del franquisme.
L’acte d’homenatge i l’ofrena floral es faran a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de Lluís Companys (a la cruïlla entre els carrers de Barcelona i la prolongació del carrer Guimerà), i comptarà amb el parlament de l’historiador manresà Jordi Pons, una lectura de textos a càrrec de La Veurem Teatre i la interpretació de cançons, amb la coral Eswèrtia.
Qui fa el parlament
Jordi Pons Pujol (Manresa, 1967) és doctor en història i professor de l’Institut Pius Font i Quer. Ha dedicat bona part de les seves recerques a estudiar aspectes de les relacions internacionals catalanes de la primera meitat del segle XX. Fruit de la seva dedicació en arxius francesos és la seva tesi doctoral “Imatge oficial i política francesa respecte a la Catalunya espanyola, 1895-1914” (UAB, 2016. Dir. Borja de Riquer). Ha fet recerques sobre deportats catalans als camps de concentració nazis, i en particular sobre els manresans, contribuint a la iniciativa de col·locació de llambordes stolpersteine als domicilis dels deportats de la ciutat. Estudiós de l’exili català republicà a França i els processos de memòria històrica europeus, forma part de l’equip del portal de web de l’Associació Memòria i Història de Manresa, una entitat que vol contribuir a recuperar la memòria històrica i lluitar contra l’oblit.
