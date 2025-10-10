Arriba a Manresa l'Octubre Trans per trencar estereotips de gènere
S’han programat xerrades, tallers i espais de reflexió per reivindicar que les identitats trans no són una patologia sinó una expressió de diversitat
REGIÓ7
L’Ajuntament de Manresa ha programat un seguit d’activitats per commemorar l’Octubre Trans, que se celebra amb motiu del Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans, el tercer dissabte del mes d’octubre. Aquesta commemoració té com a objectiu visibilitzar la diversitat sexual i de gènere al territori, posant enguany un èmfasi especial en les identitats i expressions trans.
La jornada reivindicativa neix de la lluita de les persones trans per defensar el dret a la identitat i a l’expressió de gènere, i reivindica que les identitats trans no són una patologia, sinó una expressió legítima i lliure de la diversitat humana. Amb aquesta iniciativa, el consistori manresà vol contribuir, assegura, a trencar els patrons de gènere socialment i culturalment construïts, i a avançar en la sensibilització i la igualtat real.
Enguany, l'Ajuntament de Manresa ha organitzat diverses propostes que s’emmarquen en el Pla Municipal per a la Diversitat Afectiva, Sexual i de Gènere (2023-2026). Les activitats estan adreçades tant a la ciutadania en general com a professionals de diferents àmbits, amb la voluntat de fomentar la reflexió, la formació i l’acompanyament.
La programació començarà dimarts 14 d’octubre de 10 a 1 del migdia al Centre Cultural el Casino amb la formació “Com podem fer sentir còmoda a la gent gran LGTBI+? Eines i estratègies”, a càrrec de l’Institut Diversitas. Aquesta sessió, adreçada a professionals que treballen amb persones grans, té per objectiu sensibilitzar sobre les necessitats específiques de les persones grans LGTBI i oferir eines per incorporar la diversitat afectiva, sexual i de gènere en aquest àmbit. Cal inscripció prèvia que es pot fer per correu a oficinapersonesgrans@ajmanresa.cat o trucant al 608 332 303.
El dijous 16 d’octubre a les 6 de la tarda, la sala d’actes de la FUB2 d’UManresa acollirà la xerrada “Obrint les portes de casa: Experiències i resistències de joves LGBT+ del Bages a l’espai domèstic”, a càrrec de Júlia Pascual Bordas, psicòloga i tècnica del SAI LGTBI de Manresa, que presentarà la seva recerca doctoral. L’activitat és oberta a tota la ciutadania i està organitzada conjuntament entre el SAI LGTBI i UManresa.
El dijous 23 d’octubre de 5 a 7 de la tarda s’iniciarà al SAI LGTBI de Manresa, al carrer de la Canal, 6, el Grup d’apoderament i acompanyament emocional per a persones LGTBI+ de 18 a 35 anys, un cicle de cinc sessions quinzenals (23 d’octubre, 6 i 20 de novembre, 4 i 18 de desembre) dinamitzat per la psicòloga referent del servei. Les inscripcions es poden fer trucant al 93 875 23 10 o escrivint un correu a sai@ajmanresa.cat
Aquell mateix dia, dijous 23 d’octubre a les 7 de la tarda, la llibreria Murmuri del carrer Cap del Rec, 8 acollirà la presentació del llibre “Hermafroditas del siglo XXI”, amb la participació de l’autora Mer Gómez i la moderació d’Anna Berbel. L’acte, organitzat pel SAI LGTBI de Manresa i la llibreria Murmuri, s’emmarca en la commemoració del Dia de la Visibilitat Intersex.
El divendres 24 d’octubre de 6 a 8 de la tarda, l’Espai Jove Joan Amades acollirà una nova sessió del Nou Espai IRIS amb el taller “Autodefensa és actitud!” adreçat a joves LGTBI+ i conduït per Teo Valls, terapeuta, professor de karate i activista trans. Les inscripcions es poden formalitzar per WhatsApp al 676 664 142.
Finalment, el dijous 30 d’octubre a les 6 de la tarda al Centre Cultural el Casino, hi haurà la xerrada “Crec que no encaixo. Com acompanyar les infàncies i adolescències trans?”, a càrrec de Míriam Aleman Calatayud, professional especialitzada en violències masclistes i LGTBI-fòbiques. L’activitat, especialment adreçada a famílies, és oberta a tothom i oferirà servei de canguratge per a infants a partir de tres anys. Cal sol·licitar-lo per correu a sai@ajmanresa.cat o al telèfon 93 875 23 10.
Per a més informació o qualsevol dubte, es pot contactar amb el servei SAI LGTBI+ de Manresa a través del correu sai@ajmanresa.cat o trucant al 93 875 23 10.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat