Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
L’equip de govern respon l’afirmació del grup de Junts que s’estan produint fraus al padró assegurant que les dades demostren «rigor»
Quatre-centes trenta denegacions d’empadronament en el que portem d’any, 1.492 inspeccions realitzades i 1.335 expedients de baixa d’ofici incoats són algunes de les dades amb les quals va respondre el govern de l’Ajuntament de Manresa l’afirmació del grup municipal de Junts que «hi ha frau amb el padró».
Montserrat Clotet, regidora de Recursos Humans i Govern Obert, va anar més lluny i va «agrair» a Junts que tornés a posar el tema sobre la taula, perquè d’aquesta forma donava oportunitat al govern de mostrar la «rigorositat» amb la qual es gestiona el padró. I va posar com exemple «les més de 6.000 inspeccions que s’han dut a terme en 4 anys».
Per part de Junts, Ramon Bacardit, president del grup municipal va afirmar en el darrer ple municipal que recentment havien pogut constatar que diversos ajuntaments havien denunciat l’existència de màfies organitzades que cometen frau al padró als seus municipis.
Lluita contra el frau
Va continuar dient que «atès que tal i com ja vam constatar al plenari del mes de maig existeixen a Manresa persones o organitzacions que estan oferint serveis d’empadronament a canvi de diners». A la vista del que s’està fent públic en altres ajuntaments va demanar a l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem «quin és el capteniment del govern municipal en relació a la lluita contra el frau en l’empadronament? Creueu que cal entomar aquesta situació com una de les prioritats d’acció? I com ho pensen dur a terme?
Bacardit va recordar que en el passat plenari del mes de maig d’enguany «el govern va votar en contra a la proposta que el nostre grup va presentar per a l’elaboració d’una ordenança pròpia per evitar el frau en el cens del padró municipal». Va afegir que els arguments que el govern va desgranar es sustentaven en el fet que el sistema actual de control i procediment ja eren les adequades per evitar o reduir el frau en aquest procediment.
A Manresa hi ha persones o organitzacions que estan oferint empadronament a canvi de diners"
La resposta de Montserrat Clotet, regidora de Recursos Humans i Govern Obert, va ser advertir Bacardit que «si denuncia frau ha de portar la denúncia fins al final, si no són només paraules buides que el que fan és generar dubtes. Però a banda d’això no fa res més».
Clotet va assegurar que «treballem per prevenir i per evitar el frau, però no només amb el padró sinó amb tots els serveis que dona l’Ajuntament».
Va afegir que en el cas concret del padró és un instrument administratiu «al qual apliquem estrictament allò que ens diu la norma».
Si Junts denuncia frau ha de portar la denúncia fins al final, sinó són únicament paraules buides»
Per tant, «es treballa amb rigor i es vigila el que s’està fent. Que quedi clar que aquest govern actua amb responsabilitat sense sensacionalismes per garantir tant els drets de la ciutadania com la seguretat jurídica i administrativa de l’Ajuntament», va reblar.
Junts fa mesos que treu el tema i en roda de premsa va firmar que a Manresa fins i tot es parla que hi ha un doble padró, un de regular i un de social, i va demanar «que es redacti una ordenança del padró que reguli la prestació d’aquest servei, el frau i l’obertura d’expedients a qui faci frau».
Bacardit va recordar la importància que té el padró municipal, «És una obligació que l’Estat transfereix als ajuntaments i que ens obliga a portar un control el màxim de fidedigne de la gent que viu a Manresa». Va afegir que a ningú se li escapa que, darrere del padró hi ha el dret reconegut de ciutadania, que obre la porta a tots els serveis municipals que oferim a la ciutat».
