Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga

Fins que es va retirar per un problema de salut va atendre a la consulta que tenia al carrer de Pompeu Fabra

El seu pare ja tenia la mateixa professió, el seu cosí és l'oftalmòleg Antoni Rafat Prat i el seu fill és urgentòleg

El comiat tindrà lloc aquest dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora

Joan Salvador Rafat Selga

Joan Salvador Rafat Selga / Arxiu familiar

Gemma Camps

Manresa

L'otorrinolaringòleg Joan Salvador Rafat Selga (Manresa, 16 de març de 1946) ha mort als 79 anys. El comiat serà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora de la capital del Bages, al carrer de la Lemmerz, 1-5.

Rafat, cosí de l'oftalmòleg manresà Antoni Rafat Prat, va heretar la professió del seu pare, que va exercir amb molta vocació a la consulta que tenia al carrer de Pompeu Fabra de Manresa fins que la salut no el va acompanyar i es va haver de retirar. Actualment, el seu temps l'ocupaven el golf, els bonsais, els escacs i la seva faceta com a avi, que duia a terme amb molta entrega.

Un dels seus fills, Ramon Rafat Sellarès, ha seguit la professió del seu pare i del seu avi, però, en el seu cas, com a urgentòleg, especialitat que exerceix a les Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages.

El finat deixa esposa, cinc fills i set nets.

TEMES

