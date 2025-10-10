Mor als 79 anys l'otorrino manresà Joan Salvador Rafat Selga
Fins que es va retirar per un problema de salut va atendre a la consulta que tenia al carrer de Pompeu Fabra
El seu pare ja tenia la mateixa professió, el seu cosí és l'oftalmòleg Antoni Rafat Prat i el seu fill és urgentòleg
El comiat tindrà lloc aquest dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora
L'otorrinolaringòleg Joan Salvador Rafat Selga (Manresa, 16 de març de 1946) ha mort als 79 anys. El comiat serà demà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Mémora de la capital del Bages, al carrer de la Lemmerz, 1-5.
Rafat, cosí de l'oftalmòleg manresà Antoni Rafat Prat, va heretar la professió del seu pare, que va exercir amb molta vocació a la consulta que tenia al carrer de Pompeu Fabra de Manresa fins que la salut no el va acompanyar i es va haver de retirar. Actualment, el seu temps l'ocupaven el golf, els bonsais, els escacs i la seva faceta com a avi, que duia a terme amb molta entrega.
Un dels seus fills, Ramon Rafat Sellarès, ha seguit la professió del seu pare i del seu avi, però, en el seu cas, com a urgentòleg, especialitat que exerceix a les Urgències de l'Hospital Sant Joan de Déu de la capital del Bages.
El finat deixa esposa, cinc fills i set nets.
Subscriu-te per seguir llegint
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles