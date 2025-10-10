Plega la directora d’Igualtat i Feminisme a la Catalunya central, Sandra Muzzi
Ha estat un any al càrrec, que ha deixat per motius professionals
La directora dels Serveis Territorials del departament d’Igualtat i Feminisme de la Catalunya central, Sandra Muzzi Nannoni, ha deixat el càrrec. Ho ha fet per motius professionals, segons el mateix departament. Muzzi formava part de la delegació del govern a les comarques centrals que encapçala Elia Tortolero. També és membre de l’executiva del Partit dels Socialistes de Catalunya a Manresa.
Llicenciada en Humanitats a la Universitat italiana de Florència, i doctora en Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona, va entrar a formar part de l’equip que Tortolero va configurar poc després del nomenament de Salvador Illa com a president de la Generalitat. El govern del territori es va renovar en un 100%, i destacava per la seva feminització. Entre els nomenats directors territorials hi havia Muzzi.
La delegació del govern a la Catalunya central inclou les comarques del Bages, Berguedà, el Lluçanès, el Moianès, Osona i el Solsonès, a més a més de vuit municipis del nord de l’Anoia.
La fins ara directora dels serveis territorials va assumir el càrrec el novembre de l’any passat. Un dels últims actes en els quals va participar va ser el mes passat quan, juntament amb Tortolero, va ser en un minut de silenci que es va convocar davant la seu a Manresa de la delegació del govern a la Catalunya central, a la plaça del Salt, per condemnar a la mort d’una dona a Barcelona que es va confirmar que havia sigut un feminicidi.
Executiva del PSC
Des de fa un any Muzzi forma part de l’executiva del PSC a Manresa que encapçala Mariana Romero com a primera secretària. Sandra Muzzi és secretària de cultura, llengua i igualtat. Ha exercit de professora a instituts com el Lluís de Peguera i el Pius Font i Quer de Manresa, i a la Universitat Autònoma. També ha treballat departament d’Educació.
El departament d’Igualtat i Feminisme que encapçala la consellera Eva Menor, té pendent nomenar la nova directora dels serveis territorials.
