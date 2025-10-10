El tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa restringit a una direcció recuperarà dilluns el doble sentit
Des del 16 de juny passat, amb una durada prevista de dos mesos, va quedar amb un únic sentit el tros del vial que va de la carretera de Santpedor al carrer del Pare Clotet
Els canvis han estat motivats per les obres de construcció de la promoció de pisos al costat de l'estació d'autobusos batejada amb el nom de Nova Alcioholera
El passat 16 de juny el tram del carrer de Sant Antoni Maria Claret de Manresa entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet (el que baixa cap a la carretera de Vic) va quedar restringit a una sola direcció (cap al Pare Clotet) com a resultat dels treballs d'urbanització de la vorera al cantó dels blocs d'edificis de la promoció Nova Alcoholera construïts al costat de l'Estació d'Autobusos de Manresa.
De dos a gairebé quatre mesos
La previsió era que aquesta restricció d'un dels sentits del tram del vial esmentat durés com a mínim dos mesos. A l'hora de la veritat, s'ha allargat pràcticament el doble. Segons ha informat l'Ajuntament, no serà fins dilluns vinent, dia 13 d'octubre, que es restablirà el trànsit habitual en doble sentit al carrer Sant Antoni Maria Claret, en el tram comprès entre la carretera de Santpedor i el carrer del Pare Clotet.
Pendents de la parada del bus
Pel que fa als canvis lligats a la mobilitat generats per aquestes obres, que inclouen la construcció de 98 habitatges de la promotora Metrovacesa, 32 dels quals de protecció oficial, encara hi ha pendent restablir la parada del bus urbà, que ara s'atura al tram del Sant Antoni Maria Claret entre el Pare Clotet i el carrer de la Indústria, on hi ha un banc i, quan es fa fosc, cap il·luminació pensant en les persones que s'hi han d'esperar.
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles