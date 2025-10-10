Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Treballs d’Aigües de Manresa al carrer Nou, a partir de dilluns

Durant dues setmanes s’hi faran obres de reposició del paviment per la renovació de la xarxa soterrada d’aigua

Treballs d'Aigua de Manresa

Treballs d'Aigua de Manresa / Arxiu Particular

Regió7

Manresa

L’Ajuntament de Manresa informa que Aigües de Manresa està duent a terme les obres de renovació de la xarxa soterrada d'aigua potable al carrer Nou, concretament en el tram comprès entre els números 1 i 33. Les obres comportaran afectacions al trànsit.

A partir de dilluns vinent 13 d'octubre, es reprendran els treballs de reposició de peces del paviment al carrer Nou, en el tram entre el carrer de la Canal i el carrer del Metge Planas. Els vehicles de mercaderies que circulin pel carrer Nou hauran de desviar-se pel carrer de la Canal en direcció al carrer del Born.

Es preveu que aquests treballs durin aproximadament dues setmanes.

