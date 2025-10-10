Treballs d’Aigües de Manresa al carrer Nou, a partir de dilluns
Durant dues setmanes s’hi faran obres de reposició del paviment per la renovació de la xarxa soterrada d’aigua
Regió7
Manresa
L’Ajuntament de Manresa informa que Aigües de Manresa està duent a terme les obres de renovació de la xarxa soterrada d'aigua potable al carrer Nou, concretament en el tram comprès entre els números 1 i 33. Les obres comportaran afectacions al trànsit.
A partir de dilluns vinent 13 d'octubre, es reprendran els treballs de reposició de peces del paviment al carrer Nou, en el tram entre el carrer de la Canal i el carrer del Metge Planas. Els vehicles de mercaderies que circulin pel carrer Nou hauran de desviar-se pel carrer de la Canal en direcció al carrer del Born.
Es preveu que aquests treballs durin aproximadament dues setmanes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- L’Ecorail, l’atractiu turístic del Bages per les vies del tren, tornarà a funcionar pel nou ramal de Sallent
- El pastor que feia tallafocs als parcs de Sant Llorenç i Montserrat plega veles