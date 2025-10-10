El xef internacional Ramon Martínez inspira l’alumnat de Joviat Culinary sobre lideratge i valors a la cuina
Lidera un equip de més de 400 professionals i exerceix un paper clau dins del José Andrés Group
Regió7
L’alumnat de Joviat Culinary ha rebut aquesta setmana la visita del cuiner Ramon Martínez Bosch, exalumne i exprofessor del centre, que actualment viu a Washington i és el director culinari dels restaurants Jaleo, del prestigiós xef José Andrés, reconegut internacionalment per la seva creativitat gastronòmica i pel seu compromís humanitari.
Durant la seva estada al centre, Martínez va mantenir una conversa inspiradora amb l’alumnat del Grau Superior de Direcció de Cuina, centrada en el lideratge en valors i la importància de la gestió, la direcció i la visió estratègica en la cuina professional.
Acompanyat de la seva família i amistats, va oferir una visió honesta i emocionant del seu recorregut professional, ampli i molt divers, reivindicant la humilitat, la paciència i la passió com a ingredients essencials tant a la cuina com a la vida. “El millor regal, després de molts regals, segueix sent un plat de menjar calent fet i servit amb amor”, va afirmar Martínez.
Lliure d’egos i competències insanes
Ramon Martínez també havia estat xef del restaurant manresà Las Vegas, on va impulsar una proposta de tapes pròpia i va popularitzar les seves emblemàtiques braves. Actualment a “José Andrés Group” lidera un equip de més de 400 professionals i exerceix un paper clau dins del grup, amb el propòsit de “canviar el món a través de la força del menjar”.
Conegut afectuosament com a Ramonet, durant la xerrada a Joviat el xef va transmetre la seva manera d’entendre la professió: lideratge a partir de la implicació i el coneixement de l’equip; inclusió de noves tècniques i reivindicació dels sabors tradicionals; i promoció d’un ambient de treball lliure d’egos i competències insanes.
Des de Joviat, es va destacar que la visita de Martínez “és un exemple viu dels valors que promou el nostre model pedagògic: respecte, autenticitat, curiositat i compromís, amb un clar impacte positiu a la societat”. Una trobada que va ser tan inspiradora com motivadora.
