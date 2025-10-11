Un gos cau per un forat d'uns set metres i el propietari queda encallat quan intentava socorre'l a Manresa
L'incident ha requerit d'una dotació del parc de Manresa per auxiliar la persona i l'animal, que han resultat ilesos
El cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya s'han activat aquest migdia per auxiliar un gos i el seu propietari al parc del Cardener, al terme municipal de Manresa. Segons ha explicat fonts del cos de rescat, l'animal s'hauria precipitat per un forat d'uns set metres, i el seu propietari hauria intentat baixar per socorre'l, però ha quedat bloquejat a mig camí. Tant la persona propietària de la mascota com el mateix animal han pogut ser rescatats i il·lesos.
L'avís d'emergència que ha rebut el cos de Bombers ha arribat poc abans de dos quarts de dues del migdia (13.22 h.), quan la mateixa persona implicada els relatava els fets. Una dotació del parc de Manresa s'ha desplaçat fins al lloc dels fets, i després de comprovar que tant l'animal com la persona propietària tenint símptomes d'estar en bon estat, s'ha procedit a efectuar el rescat. Tant el propietari com el gos han resultat il·lesos i les tasques de socors s'han prolongat durant gairebé una hora i mitja.
