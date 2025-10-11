Dia Mundial de les cures pal·liatives
Jaume Jorba, pacient del PADES Bages: «Si tens mentalitat de viure, qualsevol suport et va bé»
Al manresà li van diagnosticar un càncer de bufeta fa un any i mig i, com que li va generar complicacions, la seva doctora de capçalera va activar el PADES per fer-li un bon seguiment
Tant ell com la seva esposa agraeixen el servei que, manifesta Jorba, «és un suport molt gran»
El manresà Jaume Jorba té 87 anys i és de Manresa. Viu amb la seva esposa, Carme Segura, a la capital del Bages. Fa 62 anys que es van casar i, abans, van viure un festeig de set anys. Tenen una filla i un fill. Després de la trobada amb la metgessa Mireia Naval (que avui relleva la metgessa referent de Jorba, Carme Villanueva) i la infermera Concepció Morros, que li fan un reguitzell de preguntes per saber com es troba, li prenen la tensió i també hi conversen sobre temes més personals, Jorba atén una estoneta Regió7. Fa un any i mig que li van diagnosticar un càncer de bufeta.
«Procuro viure el millor possible. No m’estic de res i fem el que hem fet sempre», comenta el manresà. De jove va treballar fent peces per a telers i, quan va plegar l’empresa, va passar a fer de repartidor a domicili. La darrera feina que va tenir va ser en una botiga que venia flors.
«Em van detectar un tumor a la bufeta i em van operar, però no me’l van poder treure i em van donar dues opcions: o intentar tornar a operar i fer quimioteràpia i radioteràpia, o deixar-ho tal qual i que anés fent. És clar, a la meva edat, la quimioteràpia i la radioteràpia em van semblar molt agressives i vaig optar per deixar que anés treballant i, quan arribi l’hora, arribarà».
Al tumor s’hi va afegir que no podia orinar. «Em va quedar tancat el pas i em van haver de posar una sonda suprapúbica, i això comporta infeccions. Últimament n’he passat una de molt forta. També vaig quedar amb una mica d’anèmia perquè perdia molta sang i em van fer una mica de radioteràpia per evitar que sagnés més. Ara, gràcies a Déu, està superat», explica.
«N’estic contentíssim»
El portava la doctora de capçalera, però, quan va veure que orinava sang, va activar el PADES «i n’estic contentíssim. Suposa molt, tenir aquest suport, anímicament i físicament. Són molt amables, sempre amb la rialla a la boca. Quan venen ja has pogut veure que suposen un gran estímul. A més, si tens algun problema i truques, en cinc minuts són a casa i, quan no hi ha problemes, et truquen igualment per saber com va, però, normalment, almenys un cop a la setmana, venen i fan la visita. És un suport molt gran». La seva esposa s’afegeix als elogis. «N’estic contentíssima perquè jo no sabria què fer. És una cosa que em supera. Si es troba malament arriba un punt que no saps què fer, i sort dels que el venen a visitar».
A banda, diu Jorba, «també he de donar gràcies al 061 perquè, si alguna vegada, en diumenge, m’he trobat malament i ells no hi són [el PADES], els aviso, veuen que soc del PADES i venen ràpidament». Igualment, no oblida esmentar la seva metgessa i la infermera de capçalera, que «em continuen trucant i no em deixen».
La fotografia és una de les distraccions que més l’omplen, avui en dia «Faig moltes fotos. Les passo a l’ordinador i en faig DVD». De tot. Quan van de viatge; han estat a Rússia, a Creta, a Jerusalem, als fiords noruecs... De la natura, perquè en són uns enamorats. Quan fan una festa familiar, com una que van celebrar fa poc a Sant Hilari Sacalm. «Em sembla que en vaig fer unes 270 i ja he fet un DVD i tot».
En el seu cas, quan van activar el PADES, la reacció va ser del tot positiva. «Si tens mentalitat de viure, qualsevol suport et va bé i m’agrada viure. Sé que arribarà el moment, però, mentrestant, vivim sense donar res de res per perdut». Una lliçó de vida.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»