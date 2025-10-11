Dia Mundial de les cures pal·liatives
El millor acompanyament per als pitjors moments: el PADES Bages arriba al decenni atenent més de 400 persones l'any
El Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Suport al Bages és fruit de la fusió dels serveis de l’ICS Catalunya Central i de l'Hospital Sant Andreu de Manresa
Un equip multidisciplinari visita al seu domicili pacients que requereixen un seguiment especial
És sentir la paraula PADES i a les persones que saben què és se’ls encongeix una mica el cor. El Programa d’Atenció Domiciliària-Equip de Suport atén a casa seva pacients amb malaltia avançada greu en situacions de complexitat, terminals, oncològics i no oncològics complexos. El PADES Bages, format per professionals de l’Hospital Sant Andreu i de l’Institut Català de la Salut (ICS) de la Catalunya Central celebra enguany una dècada de fusió.
Anualment, aquest servei públic atén més de 400 persones (419 el 2024) mitjançant un equip multidisciplinari. Més de la meitat acaben morint al seu domicili, n’hi ha que faran una alta per estabilitat clínica o que caldrà ingressar. Coincidint, avui, amb el Dia Mundial de les Cures Pal·liatives, en fem balanç amb la coordinadora, la metgessa de família de l’Hospital Sant Andreu Mireia Naval, que fa vuit anys que hi treballa.
El PADES «és un servei que es coneix, però té una connotació negativa clara», reconeix Naval, «perquè estem molt relacionats amb la malaltia avançada i amb la situació de final de vida». Per altra banda, destaca, «estan contents amb el servei perquè intentem ser-hi, és fàcil localitzar-nos, fem visites llargues. De fet, rebem l’agraïment dels pacients i de les seves famílies, però a ningú li agrada la frase ‘vindrà el PADES’». Malgrat això, fa notar, «hi ha molts llocs del món on no tenen accés a les cures pal·liatives. Espanya és un dels països on n’hi ha, i Catalunya ha estat pionera. Estem molt millor que en altres llocs, però això no vol dir que sigui òptim».
Tres equips
Si veuen trucar al timbre d’un domicili una doctora amb el fonendoscopi penjat al coll i una infermera amb bata blanca, segurament són del PADES. Atén la població del Bages, Moianès, Calaf i d’una petita part del Berguedà i del Vallès Occidental (Vacarisses). L’integren professionals dels dos ens sanitaris: tres metgesses (hi ha tres equips), cinc infermeres i dues treballadores socials. També hi ha una administrativa que els ajuda a fer el seguiment telefònic dels pacients i atén les trucades quan els equips estan fent domicilis i, puntualment, un musicoterapeuta, fruit d’un conveni de les fundacions Sant Andreu Salut i Mémora.
Necessitats en augment
Naval admet que encara no és un equip prou complet. «Ens faltaria un psicòleg. Hem tingut un acord amb l’Associació Espanyola contra el Càncer, però era amb una psicòloga poques hores. Els professionals intentem fer un abordatge integral i ja tractem una miqueta aquesta part, però hi ha vegades que ens quedem curts». A banda, fa notar, «les necessitats a escala social han augmentat», per no parlar de com els va marcar la pandèmia de la covid. «La gent es va quedar molt a casa en situacions que, en condicions normals, haurien ingressat en un hospital, i estic contenta perquè hi vam ser, els vam acompanyar, vam fer un protocol amb els companys d’atenció primària... Però vam veure una mortalitat a domicili molt més alta». Amb la pandèmia es va ampliar el servei amb una metgessa i una gestora de casos més, i amb més hores; abans només funcionava al matí i ara fan de 8 del matí a 8 del vespre tots els dies. I per no parlar, tampoc, dels reptes que planteja que cada vegada hi hagi més gent que viu sola.
L’atenció integral que ofereixen, assegura, «és el que fa bonica aquesta feina». Pràcticament tots tenen el Màster en Cures Pal·liatives, que s’està intentant acreditar. Actualment, la seu del PADES és a l’Hospital Sant Andreu. Inicialment, quan hi va haver la fusió, s’havia ubicat al CAP Bages.
Sant Andreu Salut té una unitat d’hospitalització de cures pal·liatives on ingressen els pacients. El PADES el que fa és aquesta atenció a domicili. «Som un equip de suport a l’atenció primària perquè els equips d’atenció primària també acompanyen el final de vida de les persones, però, quan hi ha algun tema de complexitat afegida, sigui clínica, de control del dolor, emocional, social i fins i tot espiritual, i l’atenció primària necessita un reforç perquè aquests pacients s’han de veure més sovint i fer-ne un seguiment més acurat, és quan hi entrem nosaltres com a equip de suport, però a casa».
Lliçons de vida
«Ens aporta molt, aquesta feina. Hi ha vegades que gent que no ens coneix, o que ens coneix, ens demana com la podem fer perquè sembla que hagi de ser molt trista, i és veritat que hi ha moments que ho són, perquè estàs amb persones amb situacions molt avançades o que s’estan morint, i a nivell de la societat encara hi vivim d’esquena. Costa, parlar de la mort, ser franc en algunes converses, però, quan aconsegueixes fer això amb els pacients, t’emportes tant! És tan enriquidora perquè hi ha gent que et fa unes lliçons de vida en la manera com s’acomiaden, en com assumeixen la malaltia, en com assumeixen la mort, que ens enriqueix com a professionals per atendre altres pacients, i també com a persones». Posa com a exemple «la valentia d’una mare que explica als seus fills que està en el procés final. Ens fa emocionar. Potser el dia que deixi d’emocionar-me amb els pacients voldrà dir que hauré de buscar una altra feina. Als domicilis hi deixes una part de tu». Esmenta un altre cas. «Una pacient amb ELA. Vam presenciar el final de vida amb els tres fills i el marit. Hi ha escenes que són tan boniques. Que bé que algú pugui marxar en pau, acompanyat, amb uns fills que t’han cuidat. Ets conscient que el moment és duríssim, però, alhora, també és sanador perquè saps que no hi haurà un dol patològic, que estan sent molt conscients del moment, del que està passant».
Naval recorda que, històricament, hi havia dos PADES. El Manresa-ICS, que va ser un dels primers de Catalunya, on ara fa 35 anys que va començar a funcionar el servei; i uns anys més tard, a partir de la unitat de cures pal·liatives, a Sant Andreu. «A instància del CatSalut, el 2015 es van fusionar els dos equips en un de sol».
L’activació del servei inclou causes diverses on entra en joc la gestora de casos
Quan un equip d’atenció primària necessita suport per a un pacient perquè té una patologia crònica avançada (neurològica, ELA, esclerosi múltiple, demència...) i està en una situació de final de vida, si bé cal incidir que no sempre són pacients terminals, recalca la metgessa Mireia Naval, activa el PADES Bages.
També hi pot haver altres serveis que proposin l’activació, com les urgències hospitalàries i el servei d’oncologia. En aquest cas és «on entra en joc la gestora de casos, perquè una de les infermeres que tenim fa d’enllaç entre les unitats que han suggerit l’activació i l’equip d’atenció primària» del pacient per prendre una decisió. Una mare amb càncer amb fills petits, un dolor difícil de controlar («nosaltres estem especialitzats en control del dolor»), pacients que no acaben d’assumir la situació avançada de la seva malaltia i que no hi ha més possibilitats de tractament. A banda de no tenir dolor, «va més enllà de tot això. Fins a quin punt vols estar informat o no, si voldries estar a casa fins al final o no, si tens una descompensació voldries anar a l’hospital...».
Subscriu-te per seguir llegint
- Gemma Colell, la solsonina que s'ha fet viral a l'Índia: «Aquí la vida passa més lentament, però trobo a faltar anar al bosc sense témer que se m'aparegui un lleopard»
- La família de Montse Careta veu amb bons ulls que el cas de la manresana i d'Helena Jubany es converteixi en un musical
- La Catalunya central, en avís per l'arribada de la dana Alice
- Manresa porta denegats enguany més de 400 empadronaments a la ciutat
- Ramon Alsina, conseller delegat de bonÀrea Corporació: 'El rebost de casa seran les botigues
- Les millors fires i festes del cap de setmana a la Catalunya central
- Veïnat de la plaça Porxada de Manresa constata la millora al sector amb el canvi d’hora del negoci de venda d’alcohol
- Investigat un notari per estafar persones vulnerables: «Et feia creure que signaves un préstec, però realment estaves firmant la venda del teu immoble a un preu irrisori»