Una vintena de cotxes inicien la marxa lenta contra la proposta de ZBE a Manresa
La manifestació s'ha iniciat a dos quarts de cinc i està previst que circuli per algunes de les artèries principals de la ciutat
Una vintena de cotxes han iniciat a dos quarts de cinc de la tarda una nova marxa en protesta per la implementació d'una zona de baixes emissions (ZBE) a la ciutat de Manresa. Es tracta d'una manifestació de persones contràries a la proposta que es va aprovar inicialment en el ple municipal del mes de setembre i que preveu que abasti un 10% del municipi el 2028 i el 25% l'any 2030. Està previst que la marxa lenta acabi a la rotonda de Prat de la Riba, al mateix lloc on ha començat, a les set de la tarda.
Sota el lema "No a la ZBE" una vintena de cotxes han iniciat aquest tarda una marxa lenta en resposta de la proposta aprovada inicialment en el ple municipal d'instaurar una zona de baixes emissions a Manresa. Una mesura que impediria la circulació de vehicles considerats contaminants en les zones delimitades entre setmana, des de les set del matí fins a les vuit del vespre.
Està previst que la marxa discorri per l'avinguda dels Països Catalans, passarà per davant de l'Hospital Sant Joan de Déu, on s'exigirà als participants que no facin sonar els clàxons en cap moment per respecte als pacients. Seguirà pel carrer de la Divina Pastora, pel dels Caputxins, baixarà pel camí de la Cova, anirà pel passeig del Riu, el carrer de Francesc Moragas i travessarà les carreteres de Cardona i de Vic fins al lloc de sortida.
La nova ZBE
La nova proposta que es va aprovar inicialment al ple inclou una primera fase de 0,21 km2, que entrarà en vigor el 2028, circumscrita al Centre Històric, i una segona, de 0,56 km2, de cara al 2030, que ampliarà la ZBE fins al Passeig i el carrer d’Àngel Guimerà, és a dir, a l’eixample de la ciutat. Així doncs, la primera fase abastarà un 10% del municipi i la segona un 15% més. En total, un 25%.
Així i tot, hi haurà algunes excepcions que no comportaran sancions, com la de professionals propers a l’edat de jubilació, persones amb rendes baixes, vehicles històrics, els destinats a persones amb mobilitat reduïda, els de particulars per motius o tractaments mèdics, els de matrícula estrangera que compleixin els requisits d’emissions i les persones que s’hagin comprat un cotxe amb etiqueta ECO. A més, durant 24 dies l’any, els vehicles no autoritzats podran accedir a la ZBE sense que se'ls sancioni.
