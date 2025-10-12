Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Així serà la seu de la Generalitat a la Catalunya Central quan acabin les obres

Recollim les imatges que recreen com quedarà el nou equipament que aglutinarà la delegació i els serveis territorials ara dispersos per Manresa

En total, inclosos els treballs previs i els enderrocs, el cost és de 24 milions d'euros, 16,5 dels quals per a les obres i 6 per a les instal·lacions

Imatge àeria que recrea com quedarà el nou edifici

Imatge àeria que recrea com quedarà el nou edifici / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Les obres de construcció a Manresa de la nova seu de la Generalitat a la Catalunya Central començaran aquest dilluns després de la signatura de l’acta de replanteig. Ahir es va fer l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra. L’edifici allotjarà la delegació territorial, els diversos serveis territorials actualment dispersos per la ciutat, i l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), ara ubicada a la fàbrica del Salt.

Recreació de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central

Recreació de la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Els treballs s’iniciaran després de l’acabament de les fases d’enderroc i d’excavacions arqueològiques començades el setembre de l’any 2022. Les obres de construcció s’han dividit en dos lots, el primer ha estat adjudicat a l’UTE Certis Obres i Serveis SA i Cots i Claret SL per 16,5 milions d’euros, amb IVA. El segon, corresponent a les instal·lacions, a Elecnor Servicios y Proyectos SAU, per 6 milions d’euros, també amb IVA.

Les obres tenen un període d’execució de trenta mesos. La inversió total de la Generalitat en la construcció de la nova seu corporativa, incloent-hi els treballs previs i enderrocs, serà de 24 milions d’euros.

El pati interior amb la coberta vidriada

El pati interior amb la coberta vidriada / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Més de 9.000 m2

La nova seu aprofita en part l’edifici de l’antic palau del Consell de Ciutat, conegut actualment com a edifici dels antics jutjats, i hi afegeix una nova construcció, sumant una superfície construïda total, sobre i sota rasant, de 9.075 m2, dels quals 750 m2 es destinaran a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC). El complex se situa al cor del Centre Històric manresà, entre la plaça Major i la Seu de Manresa, en l’illa delimitada pel parc de la Seu, la baixada de la Seu i els carrers de Galceran Andreu i de la Codinella. Part del complex aprofitarà l'esmentat edifici dels antics jutjats, del segle XVII i d’estil barroc classicista, i la sala gòtica, catalogats com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), i s’hi afegirà un edifici de nova construcció, sostenible energèticament.

Les obres arribaran al parc de la Seu, que es reurbanitzarà per relligar-lo millor amb el nou equipament

Les obres arribaran al parc de la Seu, que es reurbanitzarà per relligar-lo millor amb el nou equipament / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Un pati central singular

El complex tindrà un pati central que actuarà com a interior d’illa per a la ciutadania, accessible des dels carrers de la Codinella i de Galceran Andreu, i connectat amb el parc de la Seu. El pati central tindrà una coberta vidriada que actuarà com a pulmó tèrmic i acústic. Així, durant l’hivern afavorirà l’escalfament de les capes altes per l’efecte d’estratificació tèrmica i a l’estiu permetrà la renovació de l’aire a l’interior, evitant l’acumulació de calor.

Una altra perspectiva de com serà el nou edifici

Una altra perspectiva de com serà el nou edifici / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

A més, es reurbanitzarà l’entorn del complex, amb incidència en les façanes del carrer de la Codinella i del parc de la Seu. També es potenciarà l’eix de comunicació entre el Centre Històric i la resta de la ciutat, donant continuïtat a la passarel·la sobre la via de Sant Ignasi a través del carrer de Galceran Andreu.

Vista de l'edifici des de la baixada de la Seu

Vista de l'edifici des de la baixada de la Seu / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Vista per la banda del carrer de la Codinella

Vista per la banda del carrer de la Codinella / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Accés al pati interior des del parc de la Seu

Accés al pati interior des del parc de la Seu / CDB Arquitectura + RFArq Arquitectura

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents