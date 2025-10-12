Compromís «explícit i important» del Govern català amb la Fàbrica Nova de Manresa
El conseller de Presidència, Albert Dalmau, va aprofitar l’estada d’ahir a Manresa per visitar espais de la UManresa i les obres a l’antic complex fabril i al polígon del Pont Nou II
Un «compromís de finançament per a la Fàbrica Nova explícit i important que estem acabant de treballar amb el departament d’Universitats». L’Ajuntament de Manresa va aprofitar la visita d’ahir del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, per visitar projectes en marxa i en obres a la capital del Bages que necessiten finançament. L’alcalde Marc Aloy va informar Regió7 que la trobada havia estat fructífera i que, en el cas de la Fàbrica Nova, hi ha l’esmentat «compromís explícit i important» perquè la Generalitat hi injecti diners.
La primera parada abans de l’acte de col·locació de la primera pedra de les obres per fer realitat la seu del Govern a la Catalunya Central on es concentraran els serveis territorials ara dispersos per Manresa, va ser a la UManresa, on van visitar l’edifici d’Educació, inclòs el Lab-06, el laboratori de ciència per a infants; i la Clínica Universitària, on hi ha el Centre d’Innovació en Simulació.
Va incloure una reunió per parlar del finançament de la UManresa, atès que, remarca Aloy, tot i que ja fa 14 anys de la federació de la qual en va sorgir la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), en el cas de la institució de la capital del Bages, fins a l’any passat no va rebre cap finançament públic. Amb Dalmau es va parlar del finançament per a aquest any i el vinent, mentre que el 2027 s’haurà de fer el nou contracte programa i la intenció és poder fixar a partir d’aleshores un ajut anual automàtic que «ens hauria de reconèixer el campus i la universitat de Medicina» per no haver d’anar pidolant diners cada any. Per a Aloy, el fet de no tenir ajuda pública «ens penalitza moltíssim. La nostra taxa per fer Medicina és de 12.000 euros i a la pública és de 1.500. Reivindiquem que la UCC està fent un servei públic. No és una universitat privada sinó una universitat que emergeix del municipalisme i reclamem tenir finançament públic». Després de la reunió amb el conseller, «les sensacions van ser bones». També ho van ser després del passeig per la Fàbrica Nova. «En va sortir entusiasmat. Hi creu molt i fa temps que en parlem». Fruit d’això, assenyala l’alcalde de Manresa, és l’encàrrec que ha fet el conseller a la conselleria d’Universitats per aconseguir finançament.
La visita al polígon del Pont Nou II la va motivar que «al país hi ha molt poc sòl industrial desenvolupat i nosaltres, en aquests moments, ja tenim molt a punt els vials i parcel·les», algunes de les quals de «fins a 50.000 m2. Li interessava molt veure-ho, sobretot, perquè ho hem impulsat públicament», atès que «pràcticament la meitat del finançament l’aporta l’Ajuntament de Manresa». També van tractar «altres reptes importants, com el pavelló Nou Congost, del qual en tenim el projecte molt avançat i també n’estem treballant amb ell el finançament».
