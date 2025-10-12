Manresa impulsa una IA per fer companyia a la gent gran
Aima, l'assistent virtual creat per la Fundació Althaia i la startup catalana Aima Beyond, dona recordatoris sobre la medicació i detecta canvis en la seva salut
Europa press
La Fundació Althaia de Manresa i la startup catalana Aima Beyond Artificial Intelligence han desenvolupat un assistent virtual que acompanya a la gent gran i ajuda a evitar la soledat no desitjada.
L'acompanyant digital intel·ligent i empàtic 'Aima' actualment en fase pilot, és una figura humana realista que parla, veu, escolta, recorda i pregunta, informa el Departament d'Empresa de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat.
Des d'un monitor similar a una televisió, el prototip dona a persones grans recordatoris sobre la medicació, els envia avisos si detecta algun canvi o deterioració en la seva salut i alerta als cuidadors sobre aquests pacients.
Col·laboració
La col·laboració entre la fundació i l'empresa catalanes va sorgir de l'Open Innovation Challenge que Acció (l'agència per la competitivitat de l'empresa de la Generalitat) va organitzar en el Health Revolution Congress de 2024.
El cap d'Innovació a Salut i Social d'Althaia, Bartomeu Ayala, ha afirmat que "el 63% de les persones que s'atenien a domicili presentaven soledat i, fins i tot, una mica d'aïllament social", la qual cosa repercutia en complicacions de salut derivades del seu estat emocional.
Els dos impulsors col·laboraran des d'ara amb la cooperativa Suara i amb la UB, a través del grup de recerca de Feliciano Villar, per impulsar una prova en un entorn real de residències, així com en l'àmbit d'hospitalització i atenció al domicili.
