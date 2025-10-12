Un taller a Manresa ensenya com es fa una pancarta reivindicativa
El museu acull una activitat paral·lela a l'exposició “L’Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme"
Dues famílies, amb quatre adults i quatre infants, s'hi han apuntat aquest diumenge al matí
Com es fa una pancarta reivindicativa? Aquest diumenge al matí, el Museu de Manresa ha acollit una activitat inspirada en el context de lluita i transformació de l’exposició L’Assemblea Democràtica del Bages: una pionera oposició al franquisme per aprendre a expressar idees per mitjà d'una pancarta.
L'activitat, a la qual s'han apuntat dues famílies amb quatre infants i quatre adults l'ha dinamitzat Berta Fontboté Pradilla, que és especialista en mediació artística.
El primer de tot és tenir clara la causa que es vol reivindicar. Fontboté ha fet rumiar una mica els participants per tal que triessin la seva. Un infant -el taller es recomanava a canalla a partir de 6 anys- ha parlat de la necessitat que es parli més el català. El següent pas ha estat escriure en un paper la frase per defensar aquesta idea. Els ha parlat d'alguns trucs que es fan servir en les pancartes per fer-les més atractives, com incloure-hi una paraula taxada, utilitzar els símbols del més i el menys, fer una paraula més gran que la resta, utilitzar colors diferents, fer una lletra que s'assembli a alguna cosa. A la sala polivalent del museu on ha tingut lloc el taller hi havia a punt material per següent pas, fer la pancarta: gomets, cinta adhesiva, cartolines, paper, colors...
L'activitat l'han organitzat el Museu de Manresa, l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.
