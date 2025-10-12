Viladordis es prepara per acollir el pirmer Escape Town rural a Manresa
Aquesta experiència participativa combina jocs de descoberta i de memòria col·lectiva per conèixer les seves cases més emblemàtiques
Regió7
Viladordis viurà la setmana vinent el primer Escape Town rural a Manresa, una experiència participativa i gratuïta que permetrà als seus jugadors descobrir alguns dels seus espais més representatius i emblemàtics, així com la saviesa d’alguns dels seus veïns. Una activitat que donarà al grup guanyador una caixa amb productes elaborats i cedits pels veïns.
L’Escape Town en qüestió, que organitza l’empresa Gaudire, s’iniciarà al Santuari de la Salut de Viladordis, i combinarà jocs de descoberta i memòria col·lectiva mentre visiten algunes de les cases més emblemàtiques de la població. A més, la col·laboració dels veïns permetrà conèixer algunes de les històries, records i curiositats sobre la vida rural i el patrimoni local. Unes activitats que donaran pistes claus per resoldre les proves del joc final.
Una dinàmica participativa que clourà amb una competició entre grups per assolir la màxima puntuació. Els guanyadors s’enduran una caixa de productes de Viladordis elaborats i cedits per alguns veïns del barri. La jornada clourà amb un vermut al Casal de Viladordis, on s’oferirà servei de bar i es compartirà un vermut entre participants que posarà la cirereta al pastís a una jornada participativa, festiva i amb un marcat caràcter comunitari.
