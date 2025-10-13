1,57 milions d'euros més en tributs municipals a Manresa l'any que ve
Els increments principals seran 718.000 euros més d'IBI, 609.000 de la taxa de gestió de residus i 49.500 euros de la zona blava
L'equip de govern d'ERC, PSC i Impulsem de l'Ajuntament de Manresa presentarà al ple de dijous les noves ordenances fiscals per a l'any 2026. Preveuen ingressar 1,57 milions d'euros més que enguany i els increments principals seran 718.000 euros més d'IBI, 609.000 de ta taxa de gestió de residus i 49.500 euros de la zona blava. En total, 56,8 milions d'euros.
Entre les novetats hi ha una taxa de 88,22 euros per als habitatges que durant un any no hagin passat a buscar la targeta dels nous contenidors tancats i no els hagin obert cap cop.
L'augment mitjà serà del 2,5%, però en el cas de la taxa de la recollida de les escombraries serà del 7,6% per acabar de cobrir el cost del servei, previst en 10,5 milions d'euros. L’alcalde, Marc Aloy Guàrdia, i el regidor d’Hisenda, Pere Massegú Bruguera, han explicat en la presentació de les noves ordenances que l'augment del 2,5% de la majoria de taxes i preus públics i també de l’IBI està per sota de l’IPC, que actualment és del 2,9%. Es tracta del mateix percentatge d’increment que es s'aplica des del 2022.
Impost sobre Béns Immobles (IBI)
L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) tindrà un increment del 2,5% i el tipus impositiu d’urbana passarà de l’1,005% a l’1,030%. El govern manresà aposta per mantenir totes les bonificacions: la bonificació del 75% per als habitatges que s’inscriguin a la borsa de mediació de lloguer social que gestiona l’empresa municipal Forum com a Oficina Local d’Habitatge, la bonificació del 60% per als immobles que constitueixen l’activitat d’empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària, i la bonificació del 50% per la instal·lació de plaques solars, amb un topall de 200 euros/Kw instal·lat i 2.500 euros anuals per a grans instal·lacions (inclou autoconsum i comunitats energètiques).
També es manté el recàrrec del 50% per als habitatges d’ús residencial que es t robin desocupats amb caràcter permanent durant un període mínim de dos anys.
Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO)
L’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) manté el tipus impositiu del 4% i manté també totes les bonificacions existents, com la bonificació de fins al 65% per a la construcció de naus industrials al polígon del Pont Nou II i al Parc Tecnològic i la bonificació del 50% per a les obres de rehabilitació en edificis de més de 45 anys, ambdues introduïdes en l’exercici del 2024.
També es mantenen les que ja estaven vigents el 2023, com les bonificacions del 95% per obres que incorporin sistemes d’aprofitament d’energia solar; per a la rehabilitació de façanes, cobertes i mitgeres al Centre Històric; per obres de millora en domicilis de persones grans que formen part del programa de rehabilitació de la Diputació de Barcelona, per la construcció d’habitatges de protecció oficial i per obres de reforma en edificis inclosos en el Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric.
També existeix una bonificació del 90% per a les construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin l’accessibilitat universal. A banda, dins d’aquest impost, es manté el mòdul bàsic establert pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya (COAC), que és de 646 euros.
Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
L’Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE) augmenta el 2,5% i manté les bonificacions introduïdes en l’exercici 2024 per inici d’activitat (quan ja va passar del 25% al 50%) i per augment de la plantilla (del 20% al 50%).
Dins el paquet de mesures vinculades a l’activitat econòmica, cal destacar que es manté la reducció del 95% en la taxa per la llicència per a noves activitats comercials i de serveis professionals al Centre Històric de la ciutat.
Plusvàlua i vehicles
L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, conegut com a plusvàlua, manté el tipus impositiu al 30% i, pel que fa a l’Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (ITVM), es mantenen les bonificacions del 75% per als vehicles elèctrics i del 50% per als vehicles híbrids i amb etiqueta ECO. L’impost en si no augmenta perquè ja s’apliquen les tarifes màximes que permet la llei.
Quant pagarà de rebut d'escombraries cada llar?
La taxa de gestió de residus, s’incrementa un 7,6% de mitjana per acabar de cobrir el cost del servei, tal com marca la normativa europea. Per als habitatges, es manté la quota domèstica anual en funció dels residents, establerta l’any passat coincidint amb la posada en marxa del nou model de recollida de residus.
- Els habitatges amb cap o un resident pagaran una quota de 174,46 euros.
- De 2 a 3 residents 180,74 euros.
- De 4 a 5 residents 191,61 euros.
- De 6 residents o més la quota serà de 205,10 euros.
- La tarifa social se situa entre els 40,13 i els 47,17 euros, també depenent del nombre de residents.
A banda, cal insistir que s’ha introduït la ja esmentada taxa anual complementària de 88,22 euros per als habitatges on consten persones empadronades i per als locals amb activitat que durant un any no hagin fet cap obertura dels contenidors.
Quins comerços pagaran més i quins menys?
Pel que fa a la quota comercial, s’ha fet una revisió de la classificació dels establiments, aplicant com a criteri la superfície del local i el tipus d’activitat, segons el principi de pagament per generació. D’aquesta manera, s’estableix que els locals més grans i amb un producte susceptible de generar més residus (com per exemple un establiment d’alimentació) pagaran més que els locals més petits amb un producte que no genera tants residus (per exemple una joieria).
Tenint en compte aquesta nova classificació, el 38,7% dels establiments no patiran cap variació en la quota l’any vinent, el 26,5% dels establiments veuran reduïda la taxa, el 21,2% dels establiments tindran un augment en aplicació dels nous criteris i el 13,6% tindran un increment perquè han sol·licitat augmentar el nombre de bujols.
Pel que fa a les bonificacions, es manté la bonificació del 10% per autocompostatge per als habitatges i s’estableix una nova reducció del 50% per a les cases en zones rurals que tenen els contenidors a més de 300 metres.
